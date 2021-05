Pérez supera Sainz e Verstappen e lidera o 1º treino livre para o GP de Mônaco

20/05/2021 | 08:15



Dois anos após a última edição, a Fórmula 1 volta às ruas de Montecarlo em 2021 para mais um GP de Mônaco. E como manda a tradição, os primeiros treinos livres acontecem na quinta-feira, um dia antes das demais corridas do calendário. Em uma primeira sessão movimentada, de aclimatação para todos os pilotos, não apenas os novatos, a liderança ficou com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, enquanto que o holandês Max Verstappen, seu colega de equipe, foi o terceiro, com o espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, entre eles.

O piloto do México foi o mais rápido ao cravar 1min12s487 na sua melhor volta, feita com pneus macios. Com os médios, Sainz ficou em segundo com 1min12s606, com direito a superar até mesmo Verstappen, terceiro colocado, que também fez a sua melhor marca com os médios (1min12s648). Outro destaque, o francês Pierre Gasly, com a AlphaTauri, finalizou a sessão em quarto com o tempo de 1min12s929.

Só então é que apareceu o britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial e atual líder do campeonato, que ficou 0s508 atrás de Pérez (1min12s995) depois de ter registrado o seu melhor tempo também com pneus médios. Ele terminou à frente do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Mercedes, enquanto que Lando Norris, da McLaren, que vem com pintura retrô em Mônaco, foi o sétimo.

O alemão Sebastian Vettel fez um bom treino com a Aston Martin e finalizou em oitavo lugar, seguido pelo japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, e pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, que fechou o Top 10. O espanhol Fernando Alonso, com a Alpine, foi o 13.º colocado, duas posições à frente do seu colega de equipe, o francês Esteban Ocon.

Com quatro pilotos sem nunca ter andado com a Fórmula 1 em Mônaco e os carros de 2021 muito diferentes em comparação aos de 2019, ninguém perdeu tempo e, nos primeiros 10 minutos, todo o grid já havia feito pelo menos uma volta rápida. Voltando a correr em casa, Charles Leclerc chamou a atenção duas vezes nos primeiros minutos. Uma com seu capacete especial, com uma homenagem a Louis Chiron, o único monegasco a vencer a prova, em 1931.

E Leclerc estava tão feliz por correr novamente em casa que a transmissão mostrou inclusive um momento em que o piloto dava tchau para as pessoas que estavam nas sacadas de sua casa na saída dos boxes. Mas, com uma quebra de câmbio em sua Ferrari, o treino livre do monegasco chegou ao final com menos de 10 minutos.

Os treinos livres prosseguem nesta quinta-feira, às 10 horas (de Brasília), com a segunda sessão em Montecarlo. A terceira está agendada para sábado, às 7 horas. Mais tarde, às 10 horas, os pilotos vão acelerar em busca da pole position no treino oficial de classificação. A corrida do GP de Mônaco será no domingo, às 10 horas.