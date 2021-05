Após Deborah Albuquerque e Bruno Salomão vencerem Prova dos Casais, segunda D.R. do Power Couple Brasil é formada; confira tudo o que rolou!

20/05/2021 | 01:10



A segunda Prova dos Casais deixou todos os participantes do Power Couple Brasil 5 de cabelo em pé. Na disputa desta quarta-feira, dia 19, os casais tiveram que ir às compras bem agarradinhos, no maior love - só que não! Cada dupla precisava buscar produtos no mercado e levar para o carrinho. O problema era que eles estavam amarrados e não podiam usar as mãos. Após rolarem diversos problemas de comunicação, cabeçadas e muitas emoções, Deborah Albuquerque e Bruno Salomão venceram a prova em menor tempo. Com isso, os dois garantiram imunidade na Mansão Power e levaram o título de Casal Power, além de terem acesso ao Hall dos Poderes.

Por outro lado, Pimpolho e Bibi terminaram o circuito com o pior tempo, ganhando uma vaga na D.R. No entanto, o cantor e a professora já estavam na berlinda desde semana passada, quando não conseguiram fugir da repescagem, sobrando assim para Fernanda Medrado e Claytão, que se desentenderam feio durante a competição.

O clima esquentou durante a votação e rolou muita discussão e baixaria entre Mari Matarazzo e Li Martins, após a cantora não ter recebido bem o voto da influenciadora digital. Seguindo com Márcia Fellipe e Rod Bala sendo indicados pelo poder do Casal Power, além de Geórgia Frohlich e Thiago serem os mais votados da casa. Por fim, Deborah Albuquerque e Bruno Salomão usaram seus poderes de casal poderoso para salvarem Geórgia Frohlich e Thiago da berlinda.

Durante os comerciais, a treta entre Deborah e Márcia Fellipe não parou. A atriz chegou até a acusar a cantora de tê-la arranhado. Eita!

A eliminação acontecerá na próxima quinta-feira, dia 20. O casal eliminado terá que deixar uma herança. Logo abaixo, confira qual será: