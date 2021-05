Aproximação bem-vinda

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 23:59



A visita do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e do secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, ao Grande ABC nesta manhã, para dar detalhes da implantação do sistema BRT, sigla em inglês para ônibus de alta velocidade, devolve o protagonismo à região. Afinal, a apresentação de projeto tão importante para o transporte em massa de passageiros e a mobilidade urbana das sete cidades tem mesmo de ser feita próximo de seus moradores. O investimento é extremamente bem-vindo e espera-se que marque mudança no relacionamento do Palácio dos Bandeirantes com a região.

Há algumas demandas locais que, nos últimos anos, não foram tratadas com a devida importância pelos ocupantes do Palácio dos Bandeirantes. Certamente por causa do afastamento entre as partes, provocado e estimulado por representantes de ambos os lados, sabe-se lá devido a que interesses – certamente, não os mais republicanos. Com a reaproximação, sacramentada com a visita de Garcia e Baldy, a tendência é que o diálogo se restabeleça e ajude a encurtar as distâncias entre os pleitos do Grande ABC e quem pode resolvê-los.

Pela importância social e econômica da região, o Estado precisa manter abertos canais de comunicação com as lideranças do Grande ABC, sejam elas políticas ou empresariais. E o Consórcio Intermunicipal, ora presidido pelo prefeito andreense Paulo Serra (PSDB), que intermediou a visita, é o canal mais adequado para viabilizar a aproximação. Que o BRT seja apenas o primeiro de série de aportes paulistas nas sete cidades.

>O Diário, como principal veículo de comunicação local, renova sua missão de ser o porta-voz dos anseios da região. Sem partidarismo ou ideologia, como bem sabem os leitores. O jornal é a tribuna da população e da sociedade civil organizada já há 63 anos, recentemente completados, e pretende continuar a sê-lo futuro adentro. Se a intenção for ajudar o desenvolvimento socioeconômico das sete cidades, o Estado terá aqui um parceiro entusiasmado e devotado.