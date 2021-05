Dinheiro na mão é vendaval

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 23:59



Há alguns anos, eu e dois de meus cinco irmãos constituímos e mantivemos, por 23 anos, uma próspera sociedade imobiliária em Curitiba. Tínhamos muitos corretores como parceiros que não poupavam para o futuro. Eram ótimos profissionais, mas péssimos autogestores. Para eles, definitivamente, dinheiro na mão era vendaval. Tão logo recebiam honorários de uma venda gastavam. Nada pior que isso em ambiente de altos e baixos, como o mercado imobiliário. Eu comprava quando não tinha dinheiro, como forma de me desafiar. Felizmente, sempre consegui. No entanto admito que é muito arriscado. O autocontrole, dentre outras qualidades, como inteligência, ponderação, persistência e resiliência, é fundamental. Por isso, divido um pouco do que aprendi e passei a praticar, com certa obsessão, a fim de alcançar vida tranquila, sem sobressaltos:

1 – Avalie suas despesas. Muitas delas podem ser reduzidas. Depende só de planejamento e, talvez, de um pouquinho de sacrifício. Lembre-se de que o ano tem 12 meses. Pequenos gastos poupados mensalmente podem possibilitar bom investimento anual.

2 – Gaste menos do que ganha. Quem consome mais do que ganha, além do inevitável estresse que prejudica a produtividade, não consegue investir e sem isso não há crescimento. Mas não esqueça: boa aparência e conhecimentos são indispensáveis.

3 – Poupança programada é fundamental. Qualquer um pode, informalmente, programar e fazer reservas mensais. Porém, não é fácil resistir a tentações com dinheiro na mão. O melhor é ter compromisso formal, que nos obrigue, mesmo que tenha algum custo. Por exemplo: consórcio imobiliário, poupança programada, fundo de capitalização.

4 – Programe as compras de maior valor. Se puder, pechinche muito e pague à vista. Sai sempre mais barato. Se não, pesquise quem oferece maior prazo com menos juros. Distribua os pagamentos ao longo do tempo, a fim de não sufocar seu orçamento e não comprometer outros propósitos.

5 – Reserva de emergência. Imprevistos acontecem. A pandemia de 2020 é o exemplo mais radical. Reserva emergencial ajuda em caso de doença, acidente, desemprego e gap de mercado (período de ‘vacas magras’, em que nada se vende). O ideal é manter reserva equivalente a seis meses da renda média, que deve ser guardada em conta rendimento.

6 – Previdência privada. Além do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), aposentaria complementar é fundamental para garantir velhice tranquila. Mas a maioria das pessoas só percebe isso quando já é tarde.

João Teodoro da Silva é presidente do Sistema Cofeci Creci, graduado em direito e ciências matemáticas e possui diversos cursos de extensão universitária pela Fundação Getúlio Vargas.



PALAVRA DO LEITOR

Promessa

No caderno Setecidades (dia 17), a respeito das estações previstas para o BRT, nos parece apenas mais uma promessa, pois a Estação da CPTM Pirelli – e Pirelli nem existe mais – já é promessa há mais de uma década. Foi promessa política do nosso prefeito Paulo Serra, que também prometeu a entrega do Parque Guaraciaba para este ano no aniversário da cidade. Só não sei se os nossos políticos sabem qual o dia de aniversário da cidade. Sem palavras.

Robson Albuquerque da Costa

Santo André



Fora do time

Respeito a opinião do leitor Orlando Smênio Soares (Povo feliz, dia 17), de São Bernardo, e agradeço por se preocupar pelo bem do Brasil. Mas depois de tantas decepções em dar meu voto a políticos que só se preocuparam em interesses próprios, se envolvendo em roubo e corrupção, dar qualquer tipo de apoio a esses governos anteriores me tornaria mais um do ‘time’ deles.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Vacinas

Quero aqui discorrer um pouquinho sobre o que acontece em nosso Estado e municípios no que se refere à gerência e à logística das vacinas. Não dá para engolir tanto descaso com toda a nossa população. É incabível ouvir reportagens com pessoas que estão passando muito mais tempo da segunda dose por conta de secretários de Saúde que não sabem nem contar, porque qualquer pessoa sabe que se se tem 20 doses e se a vacina é de duas doses, só se pode imunizar dez pessoas, sendo responsável em guardar a segunda dose para essa mesma pessoa. Outra situação é que o governo federal deveria liberar para os laboratórios particulares comprarem vacinas. Essa medida ajudaria muito para que a imunização fosse mais rápida. Outra patifaria é a falácia de se ter vacina totalmente brasileira. Parem com essa politicagem! Compra a melhor, já é eficaz e já está pronta. Vidas importam. Deus nos ajude!

Rosângela Caris

Mauá



CPI da Covid – 1

A CPI antiBolsonaro, que está rolando no Senado, para mim é palhaçada com pelo menos dois intuitos: prejudicar o Brasil por meio de Bolsonaro e livrar a barra de dois governadores filhos de Renan e Barbalho, relator e participante. Que será que eles aprontaram para que seus papais se empenhassem tanto para participar dessa CPI? Boa coisa não deve ser. Bem, de qualquer maneira, toda atividade que tenha Renan Calheiros não deve ser boa coisa, em minha opinião. Vamos ver quando e se irão pegar os governadores que supostamente desviaram dinheiro, passando pelo governo federal, para combater o coronavírus. Pessoalmente, não acredito.

Donaldo Dagnone

Santo André



CPI da Covid – 2

Lamentável a atuação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em seu depoimento na CPI da Covid! Fugiu da verdade nas suas respostas assim como o ‘diabo foge da cruz’. De toda a desgraça que causou sua gestão no curso desta pandemia, que hoje acumula mais de 440 mil óbitos, além de jogar culpa em alguns assessores, não assume seus graves erros. Ainda tentou desqualificar as provas entregues pelo presidente da Pfizer. E, para enojar o estômago de todos nós, diz que sai orgulhoso e com a missão cumprida do ministério. Que farsa! Certamente a sua idolatria por Bolsonaro, tentando protegê-lo, preocupa o alto comando do Exército. Pazuello, além de suas mentiras deslavadas, demonstra falta de dignidade para servir o País!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)