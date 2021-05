EC S.Bernardo não busca culpados pelo descenso

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/05/2021 | 00:01



O EC São Bernardo teve curta experiência na Série A-2 do Campeonato Paulista. Vice-campeão da A-3 em 2020, disputou o segundo nível do futebol estadual em 2021, mas acabou rebaixado junto do Sertãozinho de volta à Terceira Divisão. Passada uma semana desde a confirmação da degola, o Cachorrão ainda tenta colocar a casa em ordem. Afinal, não estava nos planos da diretoria esse bate-volta.

“O ocorrido na A-2 foi muito além do pior quadro imaginado por nós. Estamos reavaliando todos os passos tomados, não para buscar culpados e, sim, por aprendizado”, afirmou o presidente Felipinho Cheidde, que ainda não definiu se vai manter a comissão técnica capitaneada por Oliveira e alguns jogadores. “(Estão) Em avaliação, ambos os casos.”

O mandatário, no entanto, enxerga que o EC São Bernardo tem totais condições de voltar imediatamente para a Série A-2, sobretudo caso neste segundo semestre consiga colocar o time em campo. “Chegaremos fortes em 2022 para um novo acesso (na A-3), e mais sólidos. Para isso iremos participar da Copa Paulista, caso haja vaga disponível, para chegarmos prontos e maduros na disputa do Campeonato Paulista da Série A-3”, encerrou o dirigente.

MARCA HISTÓRICA

O atacante Chuck marcou ainda mais seu nome na história do EC São Bernardo. Depois de participar do acesso na Série A-3 do ano passado, em sua quinta temporada pelo Cachorrão, este ano ele se tornou o atleta com mais participações com a camisa alvinegra neste século. Com os 12 jogos que realizou na Série A-2 de 2021, ele alcançou 67 aparições. Ele deixou para trás o lateral Dênis, que tem 65. Os três jogadores que completam a lista dos cinco primeiros são o volante Allan Lopes (62), o zagueiro Raphael (60) e o atacante Felipinho (54).