Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 22:17



Funcionários administrativos e professores da Fama (Faculdade de Mauá) e da Firp (Faculdade de Ribeirão Pires), que pertencem ao Grupo Uniesp (União Nacional das Instituições de Ensino Superior Privadas), ameaçam paralisar as atividades diante de recorrentes atrasos salariais, observados com mais frequência desde novembro. Parte dos docentes já não ministrou aula ontem e promete não retomar as atividades até a solução do caso.

Segundo os colaboradores, os atrasos salariais ocorreram em todos os meses desde novembro e o valor referente a maio, que deveria ter sido pago dia 5, não foi quitado. Além disso, o pagamento da segunda parcela do 13º salário – que deveria ter ocorrido no dia 20 de dezembro – e a parte das férias de fim de ano também não foram realizados.

Professores e funcionários administrativos ouvidos pelo Diário e que pediram para não ser identificados, lamentam a situação. “Tivemos reunião com o diretor da unidade de Mauá, que nos informou que temos o dever de aguardar o depósito dos salários, com a justificativa de que a instituição vive crise diante da Covid e que sofre com inadimplência dos alunos”, contou um professor.

Outra funcionária disse que colaboradores administrativos foram despejados de suas casas por não terem condições de pagar o aluguel. “Temos professores que estão passando por extrema dificuldade financeira.”

Os professores alegam que cumprem metas e ministram todas as aulas, em respeito aos alunos, mas que podem parar caso a situação não melhore. “Nossos alunos não têm culpa da situação, e muito menos nós, professores e funcionários. Alguns docentes já não vão dar aula hoje (ontem) e, infelizmente, se o Grupo Uniesp não tomar atitude, vamos todos parar”, disse outro professor, contando que, na pandemia, docentes tiveram que adquirir equipamentos para ministrar aulas on-line sem auxílio das faculdades.

Conforme uma funcionária administrativa, cerca de 160 colaboradores das unidades Mauá e Ribeirão Pires estão sendo afetados. “É a totalidade, somando professores e administrativos. A Uniesp tem faculdade no Brasil todo e no Grande ABC conta com unidades em Santo André e São Bernardo”, explicou.

Os problemas da Uniesp no Grande ABC vêm desde 2009, mas do grupo já são observados desde 2006, quando denúncias sobre o não cumprimento dos compromissos financeiros começaram. Os professores alegam que solicitaram ajuda do Sinpro (Sindicato dos Professores) do Grande ABC e de Mogi das Cruzes – que responde pelas unidades de Mauá e Ribeirão Pires –, mas ainda não tiveram retorno.

Questionado, o Grupo Uniesp não se pronunciou.