Diademense George Lucas é convocado para o Pré-Olímpico

20/05/2021 | 00:01



O Grande ABC pode ter um representante no Pré-Olímpico de Basquete Masculino em Split, na Croácia, que será realizado entre 29 de junho e 4 de julho. O armador George Lucas, o Georginho, 24 anos, nascido em Diadema e que iniciou a carreira em São Bernardo, foi convocado pelo técnico Aleksandar Petrovic para a Seleção Brasileira, que viajará em busca da única vaga que o torneio concederá (ao campeão) para os Jogos de Tóquio. O jogador, que atualmente defende o São Paulo FC – e inicia neste fim de semana a disputa das finais do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Flamengo –, integra a lista preliminar de 25 atletas, da qual sairão os 16 nomes que participarão da competição em solo croata.

Destaque no Tricolor paulista, a convocação de Georginho é consequência de trabalho a longo prazo, o qual iniciou em São Bernardo aos 9 anos – e onde permaneceu até os 15. Aliás, foi justamente com a camisa 14 da equipe são-bernardense (mesmo número que utiliza atualmente na Seleção) que protagonizou um dos principais lances de sua vida – e que, segundo ele, determinou que ele seguiria carreira como jogador de basquete.

No Campeonato Paulista Pré-Mirim de 2008, São Bernardo perdia para o Círculo Militar por 58 a 56. Faltavam 3,1 segundos e a posse de bola era da equipe do Grande ABC no fundo de quadra defensivo. Georginho recebeu a bola, se desvencilhou de três marcadores e arremessou de antes do meio da quadra; a pelota laranja sobrevoou toda a extensão e entrou direto na cesta: 59 a 58 e vitória para o diademense – naquela época fã de Allen Iverson e atualmente de Russell Westbrook – e seus companheiros.

O Brasil estreia no Pré-Olímpico diante da Tunísia, em 29 de junho, e no dia seguinte encara a Croácia. Os dois primeiros deste minigrupo avançam para encarar nas semifinais os dois primeiros da chave formada por Rússia, Alemanha e México, em jogo único. Somente o campeão vai para Tóquio.

OUTROS CONVOCADOS

Aleksandar Petrovic montou uma primeira lista com nomes que atuam tanto no Brasil quanto na Europa e até na NBA, casos estes do veterano Anderson Varejão, que recentemente retornou ao Cleveland Cavaliers, de Cristiano Felicio, do Chicago Bulls, e de Raulzinho, do Washington Wizards. Também foram chamados para a convocação inicial Augusto Lima, Alexey Borges, Alex Garcia, Bruno Caboclo, Caio Pacheco, Didi Louzada, Guilherme Santos, Jhonatan Luz, Lucas Dias, Lucas Mariano, Léo Demétrio, Léo Meindl, Márcio Henrique, Marquinhos, Marcelinho Huertas, Rafael Luz, Rafael Hettsheimeir, Rafael Mineiro, Scott Machado, Vitor Benite e Yago dos Santos.