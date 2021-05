Paço prometeu analisar as propostas, alega Sindema

Júnior Carvalho

20/05/2021



O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), se comprometeu a avaliar possibilidades jurídicas de conceder reajuste aos servidores, informou o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema). A entidade havia reclamado do que chamou de “vontade política” da gestão petista em debater alternativas ao alegar ser impedida legalmente de conceder benefícios à categoria em ano de pandemia.

Na semana passada, o comando do Sindema voltou a sentar com a cúpula do governo Filippi para tratar sobre o tema dias depois de o governo Filippi propor aumento zero sob o argumento de que a legislação federal vigente, que declarou calamidade pública em decorrência da crise sanitária, impede a administração de mexer na folha de pagamento. “O governo ficou de estudar as possibilidades”, afirmou o presidente do Sindema, Ritchie Soares.