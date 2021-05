PSDB de S.Caetano incerto sobre futuro

Raphael Rocha



20/05/2021



O PSDB de São Caetano vive uma situação delicada. Diante do cenário adverso pelo qual José Auricchio Júnior (PSDB) enfrenta – foi o mais bem votado na eleição do ano passado, mas teve os votos anulados pela Justiça Eleitoral –, o partido deveria estar pautando os rumos da política local. Mas o que se vê é a sucessão de potenciais candidatos do grupo auricchista caso haja nova eleição que não orbitam no tucanato. Atual prefeito, Tite Campanella (Cidadania) é considerado favorito para assumir a dianteira de uma candidatura ao Palácio da Cerâmica se o recurso de Auricchio for rejeitado pelo plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Filho de Auricchio, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) também é cotado. Nenhuma figura tucana, pelo menos por enquanto, surge como favorita na bolsa de apostas da política local. Resta saber se o PSDB estadual aceitará passivamente que o processo de sucessão em São Caetano tenha o partido como coadjuvante.

O deputado estadual Campos Machado, presidente paulista do Avante, protocolou na Assembleia moção de pesar pela morte do prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), vítima de câncer. Campos exaltou o legado político da família Covas e lembrou da atuação que teve junto ao avô de Bruno, o ex-governador Mário Covas. “O governador Covas sempre me chamava como ''sinônimo da lealdade'' e isso tem um significado muito importante para mim. Conheci Bruno Covas ainda garoto, quando seu avô governava nosso estado. Foi brilhante em toda a sua carreira política e enfrentou a mais dura batalha pela vida com a dignidade de um verdadeiro homem.”

Superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Gilvan Júnior confirmou a nomeação de Ajan Marques de Oliveira como seu adjunto na autarquia. Ajan comandou o departamento no início do primeiro mandato do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). O ex-vereador Toninho de Jesus (PSL) também foi nomeado, como assistente especial de gabinete.

O grupo de oposição ao prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), tirou o pé do acelerador para o impeachment do político diante de reações críticas ao movimento dentro e fora do município. O bloco, porém, avisou o chefe do Executivo que vai tratar todas as pautas pró-governo e que os assuntos políticos serão pautados pela Câmara, pela vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB) e demais aliados do ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu (PDT).

Ontem, esta coluna mostrou que o PT regional, por grupos de WhatsApp, mostrou solidariedade ao prefeito rio-grandense, que foi filiado ao partido por décadas. O diretório do PT de Rio Grande da Serra se reuniu na noite de terça-feira também para debater a possibilidade de cassação de Claudinho da Geladeira. Em que pese hoje caminhar em raia oposta ao prefeito, o petismo local deliberou por não apoiar um possível impeachment.

Os vereadores Professor Minhoca (PSDB), de Santo André, e Neycar (SD), de Mauá, fizeram uma reunião na noite de terça-feira, para discutir o futuro político da região. O tucano busca se cacifar como candidato a deputado federal, enquanto o parlamentar mauaense, que presidiu o Legislativo até 2020, avisou que seu sonho é se tornar deputado estadual.

No PV de Santo André, começa a ganhar corpo movimento para mudança na direção do partido, que por anos tem o ex-vereador Donizeti Pereira (PV) como liderança principal. Candidato a vereador no ano passado, Guilherme Oliveira colocou seu nome internamente para chefiar a legenda em solo andreense, com promessa de oxigenação da sigla. Teria, inclusive, a ex-candidata Janiquele Ferreira como vice.