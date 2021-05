Empresários propõem medidas para maior competitividade

da Redação



19/05/2021 | 21:16



Em reunião virtual realizada nesta tarde, empresários de Santo André apresentaram problemas e medidas para o fortalecimento da indústria na cidade ao vice-presidente da Fiesp (Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Rafael Cervone. Um dos assuntos mais abordados foi a dificuldade de competitividade por causa da alta carga tributária brasileira, além de uma legislação trabalhista ultrapassada e a necessidade de uma reforma tributária.

Mauri Zaccarelli, sócio de uma fábrica multinacional de médio porte na área de peças de alumínio, cuja sede localiza-se em Chicago, nos Estados Unidos e que tem unidade em Santo André, relatou que, devido ao Custo Brasil há imprevisibilidade, falta de segurança jurídica, excesso e complexidade dos impostos. “Está muito difícil direcionar investimentos para o Brasil” disse ele, citando exemplos como na China (onde sua empresa também tem negócios), que está devolvendo às indústrias 40% do valor que investiram, como estímulo à produção em meio à pandemia da Covid-19. “Aqui no Brasil, temos sido cobrados indevidamente por impostos que não devemos, tendo de fazer depósitos milionários em juízo. E quando ganhamos, demoramos muito para receber de volta”.



A empresária Ângela Secco apontou o problema da legislação trabalhista, que, apesar da reforma parcial de 2017, continua inadequada no contexto das rápidas transformações da economia e da tecnologia.

Dentre os problemas atuais, o industrial Roberto Francisco da Silva citou a necessidade de prorrogação dos prazos dos licenciamentos ambientais em decorrência da pandemia. Sobre esta questão específica, Rafael Cervone informou que a Fiesp e o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) já estão interagindo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). “Conhecemos as dificuldades aqui em Santo André, onde vocês têm 50% em áreas de manancial. Também estamos tratando com a estatal paulista da questão dos valores das taxas das licenças, muito elevadas”.

Agenda de competitividade

Em resposta às questões colocadas pelos empresários de Santo André sobre a perda de competitividade da indústria, Rafael Cervone disse que tem discutido e levado os problemas e reivindicações ao governo, juntamente com outras lideranças setoriais. “A começar pela reforma tributária. Precisamos de um sistema mais simples e desburocratizado, cuja administração consome hoje 0,8% do faturamento das nossas empresas; isonomia na arrecadação, pois nosso setor, que representa 11% do PIB nacional, recolhe um terço de todos os tributos; fim da taxação dos investimentos e das exportações; cobrança do imposto sobre preços líquidos e não com valor adicionado; recolhimento depois do fato gerador e não 49 dias antes, como ocorre hoje; e inclusão do ICMS, (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para acabar com a guerra fiscal, problema no qual São Paulo é o mais prejudicado”.

Outro tema em discussão com o governo é a falsa impressão das autoridades de que o problema da competitividade da indústria já estaria solucionado, o que tem estimulado tentativas de reduzir taxas e impostos de importação. “Por isso, tenho mostrado ao ministro Paulo Guedes, da Economia, que produzir no Brasil custa R$ 1,5 trilhão a mais por ano do que na média das nações da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), segundo estudo do Boston Consulting Group, do qual participaram diversas entidades de classe”.

Nessa conta, explicou Cervone, os tributos são responsáveis por diferença de R$ 270 bilhões e os encargos com a folha de pagamentos, que têm correlação com o anacronismo da legislação apontado por Ângela Secco, são responsáveis por impacto de R$ 300 bilhões. “É impossível reduzir taxas e impostos de importação enquanto tivermos essa imensa diferença e leis fora de contexto, como a trabalhista, que garante o emprego, mas não o trabalho”, ponderou.

Gargalo das matérias-primas e importância das entidades de classe

O empresário Luís Pini, do setor de metalurgia de Santo André, abordou o problema de fornecimento do aço. “Já tivemos aumentos de 150% desde o ano passado, o que está tornando cada vez mais atrativo importar essa matéria-prima”. Cervone respondeu que a Fiesp está tratando da questão, incluindo o papelão, cujo consumo cresceu muito na fabricação de embalagens para os serviços de delivery, e as resinas termoplásticas.

Pini ressaltou a importância da Fiesp e Ciesp, que “proporcionam muito para a empresas”. Cervone reiterou o significado das entidades, que terão eleições este ano, em 5 de julho. No processo eleitoral, “a união e sinergia das duas casas estão garantidas no modelo sucessório da Chapa 2, pela qual sou candidato à presidência do Ciesp tendo Josué Gomes como primeiro-vice. Na chapa única da Fiesp as posições invertem-se. Ele é o presidente e eu o primeiro-vice”, explicou.