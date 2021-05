Mizuho, a festa da confraternização

Ademir Medici

Disse o saudoso Sr. Matsumoto, um dos dez fundadores da Colônia Mizuho em 1935:

Ao chegarmos a São Bernardo, a maior dificuldade foi o entrosamento com os moradores, na ocasião, muitas famílias italianas.

Na primeira festa convidamos todos os moradores e assim começamos a nos integrar com a comunidade.

Hoje, entre as 10 mil pessoas que participam dos jogos, a maior parte é de brasileiros.

ERA 1971

Riuichi Matsumoto explicou à reportagem a origem do nome Undokai: undo = ginástica; kai = reunião.

O Mizuho era o maior produtor de ovos da Grande São Paulo. Possuía uma população de 130 famílias e espalhava-se por uma área de 300 alqueires repleta de granjas.

Dizia o Sr. Matsumoto: “Apesar da Undokai ser comemorada em todas as colônias japonesas, o Mizuho é o único no Brasil onde a festa assume características universais, com a participação de todas as raças”.

MEIO SÉCULO DEPOIS...

Desde a administração do prefeito Tito Costa (1977-1983), o Mizuho deixou de ser área rural. O trabalho na terra cedeu espaço à industrialização, projeto nascido no governo do prefeito Geraldo Faria Rodrigues (1973-1977), com o Parque Industrial dos Imigrantes.

A lei de proteção aos mananciais (1976) inibiria a expansão industrial na área. Mesmo assim, grandes, médias e pequenas fábricas e oficinas ocupam espaço de antigos canteiros de produtos hortigranjeiros no bairro Cooperativa.

A tradição japonesa resiste no centro do Mizuho, com o imenso campo arredondado, de terra, onde outrora organizava-se a Undokai de maio. A sede da Cooperativa persiste para as reuniões e festividades dos descendentes dos pioneiros. Destaque para a Associação dos Moços do Mizuho. Uma linda história, perpetuada em livro.

Diário há meio século

Quinta-feira, 20 de maio de 1971 – ano 13, edição 1540 Manchete – Via Anchieta será iluminada até a Volkswagen, no km 23,5 Melhoramento viria de convênio assinado entre o prefeito de São Bernardo, Aldino Pinotti, e o governador do Estado, Laudo Natel. Anunciada, também, a construção de seis passarelas sobre a Anchieta, no km 11, km 12, km 17, km 19, km 20 e km 28.

