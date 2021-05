Antes da chuva, Dimitrov confirma favoritismo e estreia com vitória em Genebra

19/05/2021 | 19:08



A chuva anda castigando os torneios de tênis na Europa, adiando muitos jogos. Nesta quarta-feira, antes de a condição climática atrapalhar o calendário do dia no ATP 250 de Genebra, na Suíça, o búlgaro Grigor Dimitrov confirmou seu favoritismo, ganhando a estreia e avançando às quartas de final.

O 20° colocado do ranking e quarto cabeça de chave do torneio suíço, precisou de 1h32 para passar pelo bielorusso Ilya Ivashka, por duplo 6/4. Agora ele aguarda o vencedor de Pablo Cuevas e Arthur Casaux. O uruguaio venceu o primeiro set por 6/2 e fazia 4/3 no segundo quando a partida foi suspensa pela chuva.

Assim como o duelo entre Fabio Fonnini e Laslo Dere. O jogo estava no terceiro set com vantagem de 2 a 0 para o croata, que fez 6/3 na primeira parcial e viu o italiano empatar com 7/6 (2).

Nos demais resultados das oitavas de final desta quarta-feira, destaque para a vitória do norueguês Casper Ruud, terceiro cabeça de chave, que passou pelo americano Tennys Sandgreen por 7/5 e 6/2.

Outros resultados: Dominik Koepfer fez 7/5, 6/7 (1) e 6/3 em Feliciano López, Dominic Stricker passou por Márton Fucsovisc, com 7/5 e 6/4.