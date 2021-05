Firmino marca, Liverpool ganha do Burnley e se aproxima da Liga dos Campeões

19/05/2021 | 18:27



A última rodada do Campeonato Inglês definirá quais equipes se juntarão a Manchester City e United na Liga dos Campeões. O Liverpool ganhou na casa do Burnley, por 3 a 0, nesta quarta-feira, e entrou no grupo dos classificados, ao lado do Chelsea, jogando o Leicester para o quinto lugar. Os três disputarão as duas vagas restantes. O pior vai para a Liga Europa.

West Ham e Tottenham, que sonharam com o G4, já não podem mais alcançá-lo e ficarão fora da competição mais importante de clubes da Europa na próxima temporada com tropeços recentes. O time de Londres, sem chance de buscar a cobiçada vaga, ainda perdeu em casa, por 2 a 1, do Aston Villa.

Na última rodada, bastam a Liverpool e Chelsea vencerem seus jogos para mais uma vez estarem na principal competição do continente. Outrora correndo riscos, o time de Jürgen Kloop agora precisa apenas fazer o dever de casa diante do Crystal Palace, em Anfield, no domingo.

O Chelsea passou o Leicester com 2 a 1 no confronto direto, e com um ponto a mais, tenta não tropeçar na casa do Aston Villa. Na rodada derradeira, o campeão da Copa da Copa da Inglaterra terá de fazer sua parte diante do Tottenham e secar um dos oponentes.

Depois de ser salvo com um gol de cabeça de Alisson no fim de semana, o Liverpool sabia que não poderia vacilar na casa do Burnley, senão de nada teria valido o esforço do goleiro. E graças a outro brasileiro, desta vez Roberto Firmino, foi para o vestiário com 1 a 0 no placar. O atacante abriu o marcador escorando cruzamento de Robertson.

A situação se aliviou de vez quando o zagueiro Phillips ampliou, logo com seis minutos da etapa decisiva. Com dois gols de desvantagem, o Burnley perdeu o ânimo. O Liverpool fazia o tempo correr para igualar os 66 pontos do Leicester, mas superá-lo nos critérios de desempate até, no fim, Chamberlain ampliar e fechar a conta em 3 a 0.

Em outros jogos já encerrados nesta quarta, o West Ham superou o West Bromwich Albion por 3 a 1, mesmo placar do triunfo do Arsenal sobre o Crystal Palace, e o Newcastle derrotou Sheffield United por 1 a 0.