Vasco negocia Talles Magno com New York City, a 2ª maior venda de sua história

19/05/2021 | 17:17



O Vasco da Gama concluiu nesta quarta-feira a venda do atacante Talles Magno para o New York City FC, dos Estados Unidos. A negociação durou dois meses e o clube carioca considera que a transferência do jovem jogador foi importante do ponto de vista financeiro, já que se trata da segunda maior venda da história da equipe cruzmaltina. O time americano também confirmou o acordo nas redes sociais.

"Talles Mágico, bem-vindo ao New York City", escreveu o clube americano nas redes sociais, fazendo um trocadilho com o sobrenome do atacante para exaltá-lo. O jovem de 18 anos já vestiu a camisa da nova equipe, gravou um vídeo dançando e brincando com a bola, posou para fotos e foi apresentado.

"Estou muito feliz por ingressar no New York City FC e estou comprometido, dedicado e pronto para trabalhar. Este é um grande clube e isso me convenceu a vir aqui. Vamos trabalhar juntos para realizar grandes coisas", disse Talles Magno em suas primeiras palavras ao chegar no time americano.

Os valores da negociação não foram divulgados. Estima-se que o montante total pode chegar a US$ 12 milhões (aproximadamente R$ 63 milhões) se o atleta alcançar as metas estipuladas no contrato. O clube cruzmaltino apenas disse que foi a segunda maior venda de sua história - a maior foi a transferência do meia Paulinho para o Bayer Leverkusen, vendido por R$ 85 milhões em 2018.

"Do ponto de vista esportivo, sabemos que a venda do Talles é uma grande perda, mas do ponto de vista financeiro e da sustentabilidade do nosso projeto, foi importante concluir esta negociação. Por dois meses negociamos diariamente e estamos satisfeitos com o formato final, completamente alinhado com os interesses e necessidades da gestão liderada pelo (Jorge) Salgado. Desejamos ao Talles ainda mais sucesso", afirmou o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro.

Diretor esportivo do New York City, David Lee não escondeu a empolgação pela chegada do atacante e deixou só elogios para o novo reforço. "Ele é um atacante dinâmico, rápido, direto e capaz de jogar como ala ou atacante. Talles é alguém que acreditamos que vai empolgar nossos fãs, mas como acontece com qualquer novo jogador, especialmente alguém da sua idade, seremos pacientes enquanto ele se adapta e se instala em seu novo ambiente dentro e fora do campo", declarou o dirigente.

Ele entende que o New York City e a Major League Soccer (MLS) são ambientes perfeitos para o desenvolvimento de jovens jogadores, como Talles. "Temos orgulho em desenvolver jovens jogadores para ajudá-los a alcançar seu potencial máximo e a Major League Soccer provou ser um local privilegiado para eles continuarem seu desenvolvimento como profissionais. Sabemos que Talles está pronto para avançar em direção ao nosso objetivo final de ganhar troféus".

Descoberto pelo Vasco em 2012, Talles Magno se destacou rapidamente, antes mesmo de subir para o profissional. As boas atuações pelo time cruzmaltino o fizeram se tornar figurinha carimbada em convocações da seleção brasileira de base. Ele conquistou a Copa do Mundo sub-17.

O talentoso atacante foi promovido aos profissionais em 2019, quando tinha 16 anos, após se destacar no time sub-20 vice-campeão da Copa São Paulo e logo se tornou um dos principais jogadores do elenco. No entanto, em 2020, o atacante não conseguiu repetir as boas atuações e sofreu com algumas lesões.

Pela equipe principal, o atacante disputou 69 partidas nas três últimas temporadas, marcando cinco gols e dando sete assistências. Na atual temporada, atuou em apenas quatro jogos antes de lesionar o joelho em março. O garoto de 18 anos se despede de São Januário como o segundo mais jovem a atuar e a marcar pelo Vasco no século 21.