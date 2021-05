Fed ressalta compromisso em ajustar política monetária conforme necessário

19/05/2021 | 16:48



Na mais recente reunião monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os dirigentes reforçaram o compromisso em ajustar a política conforme houver progressos em direção às metas econômicas, aponta a ata referente ao encontro, divulgada nesta quarta-feira, 19. Segundo o documento, os dirigentes observaram ainda que a recuperação do mercado de trabalho ocorre de maneira desigual e que a política acomodatícia será mantida enquanto objetivos não forem cumpridos.

Também citaram melhoras no setor de agricultura, lazer e hospitalidade, nos investimentos de empresas, e nos gastos de consumo.

A ata revela ainda que muitos dirigentes relataram casos de empresas com dificuldades para encontrar trabalhadores, em meio ao processo de recuperação da crise provocada pelo coronavírus. "Com base em relatos de contatos de negócios, alguns participantes observaram que o aumento da demanda por mão de obra começou a pressionar os salários para cima", destaca o texto.

Segundo o documento, apesar da melhora no cenário econômico, a maior parte dos dirigentes ressaltou que vai demorar algum tempo até que haja "progressos substanciais" em direção às metas de inflação e emprego. "Os membros concordaram que, ao avaliar a postura apropriada da política monetária, eles continuariam a monitorar as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas e que estariam preparados para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado", destaca.

Sobre a situação da economia global, a ata mostra que a equipe técnica do Fed ressaltou que novos surtos de covid-19 na Ásia e na América Latina realçam as incertezas na recuperação mundial.