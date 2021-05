Filha de Nicette Bruno, Bárbara Bruno se pronuncia após vencer a Covid-19

19/05/2021 | 16:11



Como você viu, Bárbara Bruno recebeu alta após ter sido diagnosticada com o novo coronavírus! A atriz e filha de Nicette Bruno testou positivo para a doença no final de abril, e precisou ser intubada no início de maio para combater o vírus. Felizmente, Bárbara venceu e já está se recuperando em casa com o apoio de toda a família, inclusive dos irmãos Beth e Paulo Goulart.

Para celebrar sua melhora, a artista compartilhou um vídeo na tarde desta quarta-feira, dia 19, em seu Instagram oficial. Na publicação, Bárbara sorri e agradece ao apoio do público, deixando claro que, para ela, ter passado por essa experiência foi como ter nascido de novo. Confira:

- Bem-vindos ao meu renascimento. Estou aqui para agradecer muito à boa vibração de todos vocês. Tenham a certeza de que fez toda a diferença para mim. Estou aqui para dizer que estou renascendo, que é possível, que a esperança existe, que a vida existe! A consciência é importante, faz parte da educação. Então agradeço ao público, a Deus e a todos vocês pela luta, pela vibração, e principalmente por acreditarem: é possível. Muito bem-vindos à vida!

Emocionante, não é?