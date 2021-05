19/05/2021 | 16:10



Após a morte de seu marido, príncipe Philip, a Rainha Elizabeth II teve que enfrentar a fatalidade de mais um membro especial de sua família, um filhotinho da raça corgi, chamado Fergus, que chegou a ela justamente como uma espécie de consolo enquanto o Duque de Edimburgo estava internado.

Segundo informações da revista People, o pet foi nomeado em homenagem a um tio da monarca, que morreu durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915. Durante toda a sua vida adulta, a rainha teve cachorros da raça corgis e dorgis.

Fontes do jornal The Sun afirmam que Elizabeth estaria devastada com a notícia. Triste, né?