Prometeon anuncia contratação de 150 colaboradores em Santo André

da Redação



19/05/2021 | 16:11



A Prometeon Tyre Group anunciou, fabricantes de pneus, a contratação de 150 novos colaboradores, visando a expansão da marca na fabricação de pneus Agro, produzidos na planta de Santo André. A empresa prevê aumento de 20% na confecção do produto, gerando mais recursos econômicos para o município, e consequentemente mais renda com a geração de empregos.



“Só temos que agradecer e nos orgulhar de receber esta grande notícia. Enfrentamos um momento muito difícil, mas continuamos buscando melhorias na retomada da economia e essa aproximação com a Prometeon só está trazendo cada vez mais frutos. É mais uma empresa que permaneceu na cidade e nos ajuda nessa retomada da vocação industrial da cidade trazendo investimentos e se consolidando a cada dia”, enfatizou o prefeito Paulo Serra.



A empresa é parceira da Prefeitura no Hub de Inovação de Santo André, braço do Parque Tecnológico da cidade, e que recentemente finalizou a primeira etapa de desafios.



Atualmente, a companhia está desenvolvendo os projetos de parcerias em seis dos sete desafios postados. No “Prometeon Challenge”, foram apresentados desafios relacionados com o suporte ao desenvolvimento de projetos, sustentabilidade, novos processos e eficiência energética. As instituições integrantes do Parque Tecnológico apresentaram suas soluções e, neste momento, já há acordos sendo firmados com a empresa, com intermediação, acompanhamento e assessoria do Parque.

“Estamos orgulhosos do projeto aprovado e da contratação destes 150 novos colaboradores. Nos sentimos vitoriosos e essa é uma primeira onda de investimentos na fábrica de Santo André. Mas já estamos planejando uma próxima onda”, disse o CEO da Prometeon para as Américas, Eduardo Fonseca.



“Estamos à disposição das empresas neste trabalho de gerar renda e emprego na cidade, auxiliando em todas as áreas. Com a Prometeon estabelecemos uma relação de confiança em ações conjuntas com novas oportunidades de trabalho, parcerias de inovação, ações sociais, capacitação e temos mão de obra qualificada através do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda para ajudar na contratação”, definiu o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.



Ações de inovação - O Hub de Inovação, desenvolvido pela Prefeitura de Santo André, apoia e fomenta empresas que queiram desenvolver pesquisas, novos produtos e processos de forma sistemática e continuada. Já o Bureau de Serviços é uma estrutura integrada de atendimento, que unifica a rede de serviços tecnológicos da cidade de Santo André e região. A ferramenta da Prefeitura de Santo André faz parte do Parque Tecnológico de Santo André, e oferece mais de 120 serviços.



Atualmente, Santo André conta com o Parque Tecnológico e de Inovação, que é parte fundamental da política de desenvolvimento econômico já em operação pela Prefeitura e tem como missão promover a inovação e competitividade nas empresas, potencializando as estruturas já existentes na cidade e região, estimulando a extensão tecnológica nas instituições de ensino superior e atuando nas oportunidades econômicas do ABC. Além do Bureau de Serviços Tecnológicos, o Parque Tecnológico também contará com o Cite (Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo de Santo André).



O Parque Tecnológico de Santo André traz em sua essência a integração e colaboração entre os atores locais de ciência, tecnologia e inovação, e irá se somar às estruturas já existentes das sete cidades que compõem o Polo Tecnológico do ABC, uma região com economia altamente relevante para o país, com o quarto maior PIB do Brasil, terceiro maior valor adicionado da indústria e com o quinto maior mercado consumidor do país.