Rambo e John McClane estarão disponíveis amanhã no Call of Duty

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/05/2021 | 14:48



A distribuidora Activision anunciou nesta terça-feira (18) o evento Heróis de Ação dos Anos 80 para a franquia Call of Duty. Ele permitirá que os usuários joguem como dois icônicos personagens de filmes da década. São eles: Rambo e John McClane. A novidade também trará pacotes e modos de jogo por tempo limitado, além de armas, mapas e outras ferramentas. O conteúdo estará disponível a partir de amanhã (20) para Black Ops Cold War, Warzone e Call of Duty: Mobile.

Rambo

Preso por assassinato, o soldado condecorado da MACV-SOG, John Rambo, é convocado para mais uma missão: voltar ao Vietnã e resgatar norte-americanos prisioneiros de guerra. Se for bem-sucedido, ele será solto e receberá o Perdão Presidencial.

O pacote inclui:

Operador lendário;

Dois golpes finalizadores – incluindo um com seu famoso arco e flecha;

Três projetos de armas lendárias: um fuzil de assalto, ML e uma faca;

Um cartão de visitas e emblema lendários;

Um relógio e um pingente épicos.

Os jogadores também terão acesso a novos pontos de interesse que homenageiam Rambo. Os acampamentos de Verdansk foram transformados em Acampamentos de Sobrevivência. Quem encontrar um destes 10 locais poderá conseguir um ótimo armamento e as tags de antigos soldados.

Um dos hangares do noroeste de Verdansk, por sua vez, foi transformado em um posto avançado da CIA para que seus agentes possam se organizar e rastrear Rambo. Isso sem contar que os agentes também estão identificando soldados derrotados e podem trazer suporte aéreo para ajudar na retirada.

John McClane

Policial amargurado de Nova York, John McClane tem o hábito de sempre acabar no lugar errado na hora errada. Desta vez, o tira depende de sua atitude arrogante e pensamento rápido para sobreviver.

O pacote inclui:

Operador Lendário;

Um golpe finalizador;

Projetos de armas lendários: fuzil tático, SMT e fuzil de assalto;

Um cartão de visitas e emblema lendários;

Um relógio épico e um pingente de arma épico.

Os jogadores também poderão encontrar a sede da Corporação Nakatomi, localizada no centro de Verdansk. Além de substituir a Torre de Transmissão e outros prédios ao redor, o edifício possui diversas missões opcionais relacionadas ao filme, que podem ser completadas durante o Battle Royale e Saque, para ganhar recompensas dentro do jogo e para o perfil do jogador.

Alguns esquadrões sortudos podem até mesmo conseguir o que criminosos de peso não conseguiram: invadir o cofre do Nakatomi Plaza e fugir com suas riquezas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Trailer com Rambo e John McClane

Abaixo, você confere o trailer liberado pelo Call of Duty com a presença de Rambo e John McClane: