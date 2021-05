Demi Lovato revela ser uma pessoa não-binária e diz que vai usar pronomes neutros

19/05/2021 | 14:11



Demi Lovato revelou, nesta quarta-feira, dia 19, que é uma pessoa não-binária - não se vê nem como homem, nem como mulher - e falou sobre o assunto em seu novo podcast, chamado 4D With Demi Lovato.

- No último ano e meio, tenho feito um trabalho de cura e autorreflexão. E, por meio desse trabalho, tive a revelação de que me identifico como não-binária. Estarei oficialmente mudando meus pronomes para they/them [pronomes neutros em inglês]. Sinto que isso representa melhor a fluidez que sinto em minha expressão de gênero e me permite me sentir mais autêntica e verdadeira com a pessoa que sei que sou, e ainda estou descobrindo.

Segundo a revista People, Demi também comentou que a overdose que teve em 2018 serviu como um toque de despertar:

- Eu sinto que a razão pela qual isso aconteceu foi porque eu estava ignorando minha verdade, e estava suprimindo quem eu realmente sou para agradar estilistas ou membros da equipe ou isto ou aquilo, ou mesmo fãs que queriam que eu fosse sexy, feminina, pop star no collant com uma certa aparência, sabe?

Além disso, Demi conta que gostaria que os fãs fizessem um esforço para utilizar os pronomes neutros:

- Acho que é importante porque quero usar esses pronomes que parecem certos para mim. Eu também não quero que as pessoas tenham tanto medo de bagunçar a ponto de não tentarem usá-los.

No Instagram, Lovato compartilhou um trecho do vídeo em que fala sobre o assunto e escreveu:

Todos os dias que acordamos, temos outra oportunidade e chance de ser quem queremos e desejamos ser. Passei a maior parte da minha vida crescendo na frente de todos vocês... vocês viram o bom, o ruim e tudo mais. Minha vida não foi apenas uma jornada para mim, mas também vivi para os que estão do outro lado das câmeras. Hoje é um dia que estou muito feliz de compartilhar mais da minha vida com todos vocês - tenho orgulho de informar que me identifico como não-binário e irei oficialmente mudar meus pronomes para they/them daqui para frente. Isso chegou depois de muito trabalho de cura e auto-reflexão. Ainda estou aprendendo e entrando em mim, e não tenho a pretensão de ser especialista ou porta-voz. Compartilhar isso com vocês agora abre outro nível de vulnerabilidade para mim. Estou fazendo isso por aqueles que não têm sido capazes de compartilhar quem eles realmente são com seus entes queridos. Por favor, continuem vivendo em suas verdades e saibam que estou enviando muito amor para vocês.