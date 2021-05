A partir de R$ 43: Anker está com promoção de cabos para celulares

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/05/2021 | 13:48



A Anker anunciou hoje (19) uma promoção de cabos para celulares Android e iOS. Além do desconto, os consumidores terão acesso a outras vantagens. São elas: pagamento em até seis vezes sem juros no cartão de crédito, abatimento de mais 10% se utilizar boleto ou Pix, e frete grátis nos pedidos a acima de R$ 100. As ofertas são válidas apenas para compras feitas pela loja oficial da marca e ficam no ar até 14 junho – ou enquanto durarem os estoques.

Opções de cabos para celulares

Vários cabos para celulares estão na promoção da Anker. A seguir, você confere as três opções mais atraentes. Para conferir todas as ofertas, acesse a loja virtual da marca.

Este cabo promete durar cinco vezes mais, uma vez que é feito de fibra de aramida (material à prova de bala) e pode ser curvado mais de cinco mil vezes. Ainda oferece tecnologia de carregamento rápido para qualquer dispositivo com porta micro USB e cinco anos de garantia. Está disponível nas cores branco e cinza. Na promoção da Anker, o produto passa de R$ 49 a R$ 43 – ou R$ 38,70 em pagamento por boleto ou Pix. Quem adquirir duas unidades ainda recebe mais 16% de desconto no valor da segunda peça.

Com 3 metros de comprimento, este acessório promete durar 12 vezes mais e pode ser curvado mais de 12 mil vezes. Com garantia de cinco anos e certificado MFi, é compatível com qualquer dispositivo da Apple que tenha conector lightning. Está disponível apenas em preto. Na oferta da Anker, o modelo passa de R$ 179 para R$ 149 – ou R$ 134,10 para pagamentos via boleto ou Pix.

Disponível na cor cinza, este modelo tem recurso para carregamento rápido de qualquer dispositivo micro USB e garantia de cinco anos. Na promoção de cabos para celulares, passa de R$ 69 para R$ 62. Em pagamentos por boleto ou Pix, o preço cai para R$ 55,80. E mais: na compra de dois acessórios, o consumidor ganha mais 21% de desconto na segunda peça.