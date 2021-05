Tinder e Madame Br000na: o que os astros reservam para o seu signo nesta quinzena

Da Redação

Do 33Giga



19/05/2021 | 13:19



O app de paquera Tinder e a instagrammer e influencer Madame Br000na (https://www.instagram.com/br000na/?hl=pt-br) realizaram uma ação para revelar o que os signos dos usuários revelam para a próxima quinzena. Na parceria, ambos resolveram usar o mote “viagens” para descobrir o que está por vir.

Na astrologia, de acordo com Madame Br000na, as grandes viagens e jornadas são regidas por Júpiter. Na última quinta-feira, o planeta transitou em peixes, o que deve ter sido bem animador para quem está há tempos precisando sentir ares de mais liberdade.

Entretanto, de acordo com Madame Br000na, no dia 29 de maio, Mercúrio entra no movimento retrógrado. E isso pode mudar tudo. Confira, abaixo o que Tinder e a especialista trazem para cada signo.

Áries

A vontade de fugir é completamente ok. Mas a rotina da realidade te chama de volta para terra. Organize-se para dar aquela sumidinha básica. E evite dar opiniões sobre… qualquer coisa.

Touro

Hora de colher os frutos do seu trabalho. Pena que não é muita coisa. Ou talvez seja a sociedade que não te valoriza como deveria? A vida não é justa. Não se empolgue. Economize!

Gêmeos

Você pode estar afim de uma boa cachorrada, mas será que é de bom tom? Esse é um momento que muitas coisas estão acontecendo, mas o combo altas expectativas + alta neurose pode causar insatisfação crônica.

Câncer

Você está prestes a embarcar numa grande viagem. Faça as malas e se desfaça de qualquer peso desnecessário. Você precisa estar leve, é tempo de mudança.

Leão

Ótimo momento para jogar na loteria ou descobrir a herança de algum parente distante. Como as probabilidades disso acontecer são mínimas, saiba que em alguma coisa você está com sorte.

Virgem

Você não sabe, mas já está rica! Rica de saúde. E pessoas sedutoras podem cruzar seu caminho. Um romance intenso e efêmero pode lhe distrair dos seus objetivos. Não se emocione.

Libra

A vontade de viajar é grande, mas a pilha de trabalho se acumulando também é. Talvez você encontre um jeitinho de unir trabalho e viagem?

Escorpião

Os astros indicam que tem mais cachorrada destinada no seu caminho. Se essa benção de cachorradas não está chegando até você, ligue no SAC astrológico e faça sua reclamação!

Sagitário

Esse é um momento muito importante para você, mas por alguma razão você não pode ser quem você é. Quem sabe, em vez de escolher o caminho do autoconhecimento, você não opta pelo desconhecimento?

Capricórnio

Ocupada demais para perder tempo com bobagem, cansada demais para se levar a sério. O que fazer? Mudar a rotina, aceitar ajuda e simplesmente não fazer nada já pode te ajudar muito.

Aquário

O capitalismo nos obriga a sermos criativos, mas por favor evite monetizar seus hobbies. Uma vez que eles se tornam um trabalho, você perde mais um precioso tempo de completa inutilidade.

Peixes

Júpiter ingressa no seu signo e tudo de repente fica maior e mais complexo. Esse é um momento de alta fertilidade, então cuidado. Não se emocione. Vai com calma para não se comprometer com expectativas deslumbradas.