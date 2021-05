Deputado presta solidariedade a Salles e Bim e elogia trabalho da dupla

19/05/2021 | 13:07



O deputado federal e ex-líder do Podemos na Câmara José Nelto (GO), em publicação no Twitter, se manifestou sobre a Operação Akuanduba, deflagrada nesta quarta-feira (19) pela Polícia Federal (PF) para apurar crimes contra a administração pública supostamente praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

"Sou solidário aos meus amigos Ricardo Salles e Eduardo Bim. É notório o trabalho deles em favor da segurança ambiental e da bioeconomia. Que a operação deflagrada hoje pela PF e seus desdobramentos apure e que os culpados sejam punidos. Ademais, deixemos o julgamento para os tribunais", disse o deputado governista.

Dentro das ações desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) afastou o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, e autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.