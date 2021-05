Elenco de Friends fala sobre futuro de seus personagens e Matt LeBlanc admite que reunião especial foi melancólica

19/05/2021 | 13:11



Os ânimos dos fãs de Friends certamente estão nas alturas, já que a data do tão episódio especial da série está se aproximando. Depois que o trailer e a data de lançamento da produção foram divulgados e foi revelado que o episódio contou com uma participação especial de Justin Bieber, os seis protagonistas da trama posaram para a capa da revista People e falaram um pouco mais sobre a experiência de se reencontrar para reviver os personagens quase 20 anos após o fim da série.

O grupo, é claro, se emocionou com o encontro tanto quanto os fãs, e descreveu a experiência durante a entrevista. Matt LeBlanc, o eterno Joey Tribbiani, admitiu que a situação foi melancólica ao mesmo tempo que Lisa Kudrow, a Phoebe, revelou que o momento foi emocional. Matthew Perry, por sua vez, declarou que foi magicamente estranho, enquanto Jennifer Aniston e Courteney Cox, Rachel e Monica na série, também entregaram que a experiência foi emocionante:

- Oh Deus, como vamos passar por isso vivos, sem apenas chorar até a morte?

- Fui inundada com dez anos de memórias insubstituíveis.

A revista conta que o episódio quase não foi roteirizado, deixando que o ritmo dos acontecimentos fosse improvisado pelos atores, e revela que os personagens estarão revivendo memórias e retomando episódios como o Aquele com a Água-Viva, no qual Chandler acaba tendo que urinar na perna de Monica para aliviar a dor da picada de um desses animais.

Foi no fim da temporada que trouxe esse episódio, aliás, que os dois personagens acabaram formando um par romântico - o mais duradouro da série, sendo que a trama acaba com os dois se mudando para uma casa maior a fim de ter mais espaço para os filhos recém-nascidos.

A partir daí, o futuro dos dois personagens é desconhecido - mas Courtney teoriza que Monica teria continuado a ser a pessoa competitiva que sempre foi, mas agora no papel de mãe:

- Sempre sinto que Monica estaria fazendo algo competitivo com outras mães e tentando superá-las. Seja a venda de bolos na escola ou algo assim. Quer dizer, ela seria tão irritante. Ela estaria à frente da Associação de Pais ou algo assim.

Matthew, por sua vez, acredita que Chandler se tornou um pai maravilhoso e um ótimo escritor de comédias.

Foi a gravidez do casal que inspirou a personagem Phoebe a querer ter filhos com o próprio esposo, Mike Hannigan, interpretado por Paul Rudd. Sobre isso, Lisa diz acreditar que sua personagem vive bem com sua família:

- Acho que ela está morando em Connecticut com Mike e seus filhos e é responsável pelo programa de artes da escola. Acho que ela se tornou a defensora dos filhos porque eles são diferentes como ela.

Já Jennifer Aniston relembra que sua personagem acabou abrindo mão de uma grande oportunidade em sua carreira como estilista para ficar com Ross, e entrega ter esperanças de que Rachel tenha conseguido dar a volta por cima:

- Eu gostaria de talvez ter começado uma linha de roupas minha, e é uma espécie de pequena franquia.

Matt LeBlanc, cujo personagem foi o único a ganhar uma série spin-off contando sobre sua história após o distanciamento dos amigos, declara acreditar que Joe teria aberto uma rede de lanchonetes, ouvindo do colega Matthew que o personagem também teria comigo todos os lanches dos estabelecimentos. David Schwimmer, intérprete de Ross, entrou na brincadeira afirmando que teria perdido dinheiro ao investir nas lanchonetes de Joey e que gastaria suas economias com os filhos Emma e Ben.

O episódio estreia no próximo dia 27, e contará com uma série de participações especiais como como Elliott Gould, que interpretou o pai de Ross e Monica, Tom Selleck, que interpretou o antigo namorado de Monica, e Reese Witherspoon, que interpretou a irmã de Rachel. Além disso, Lady Gaga e David Beckham também devem ser vistos na produção, juntamente com o grupo de k-pop BTS.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o elenco principal estaria recebendo individualmente algo entre dois milhões e meio e três milhões de dólares para atuar no especial - algo entre 13 milhões e 200 mil reais e 15 milhões e 850 mil reais.