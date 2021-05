Taís Araújo toma a vacina contra o coronavírus: Precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas

19/05/2021 | 13:10



Nesta quarta-feira, dia 19, a atriz Taís Araújo divulgou nas redes sociais que tomou a vacina contra o novo coronavírus. No Instagram, a artista publicou um vídeo do momento em que recebe o imunizante e, na legenda, explicou que faz parte do grupo com comorbidade:

Hoje foi meu dia de tomar a vacina, eu tenho asma grave e faço parte do grupo com comorbidade. É fundamental que toda população seja vacinada e confira o calendário de sua cidade. Precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas, portanto mesmo vacinados vamos manter os cuidados: usar sempre a máscara e higienizar as mãos com álcool 70% e lavar as mãos com sabão. Cuidem-se. Muito obrigada ao SUS e a todos os profissionais de saúde e profissionais que estão dentro dos hospitais a frente dessa batalha contra o Covid-19.

No Instagram Stories, Taís ainda informou que perguntou para o médico quando seria a data em que deveria se vacinar contra a Covid-19:

- Hoje foi o meu dia da vacinar, eu tenho asma grave, então faço parte do grupo com comorbidade. Eu tô fazendo esse vídeo porque muitas pessoas não sabem que fazem parte do grupo com comorbidade. Eu tive coronavírus em novembro do ano passado e eu perguntei para o meu médico: mesmo eu tendo tido em novembro do ano passado, eu espero a minha idade ou vou agora no grupo com comorbidade? Ele falou: vai no seu grupo, que é o com comorbidade. Mesmo que você já tenha tido [Covid-19], se você tem comorbidade, o seu momento de tomar é com esse grupo. Se a sua cidade já estiver no momento, vai lá e se vacina porque é fundamental que tenhamos toda a sociedade vacinada e protegida.