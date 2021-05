Luciana Gimenez relembra processo por mentira sobre sexo com Jagger em canil e Jorge Kajuru quer envolver cantor em briga na justiça

19/05/2021 | 11:10



A polêmica entre Luciana Gimenez e Jorge Kajuru continua rendendo assunto! Após a apresentadora conseguir liminar contra o senador, que disparou ofensas à ela em bate-papo com Antonia Fontenelle, ela veio à público relembrar os ataques que já sofreu por conta de seus relacionamentos amorosos. Segundo o jornal Extra, em entrevista à revista Claudia, Luciana relembrou toda a dificuldade que enfrentou por estar à espera de um filho com Mick Jagger, além das críticas de seu casamento com Marcelo de Carvalho. Diante de tantos boatos durante sua trajetória, ela resolveu criar um projeto para ajudar a proteger outras mulheres que também passam por maus bocados como esses.

Foram tantas as histórias que inventaram quando engravidei do Lucas. Processei o homem que escreveu num livro que eu transei com o Mick num canil. E ganhei. Eu não gosto de entrar em brigas, normalmente evito para não me desgastar. E vou engolindo. Mas algumas coisas não dá. Nessa época, fui chamada de tanta coisa. Eu era interesseira, estava atrás de dinheiro, foi coisa de uma noite só. É como se homem famoso não pudesse se apaixonar, como se não fosse real o que aconteceu. Fora que ninguém sabe de verdade, é tudo inventado. O Mick é até hoje um dos meus melhores amigos. Ele me ensinou muita coisa sobre ser casca dura, disse ela em depoimento à públicação.

Ela ainda revidou os boatos de que é sustentada pelos pais de seus filhos:

Eu sei de mim. Trabalho desde os 15 anos, ajudo financeiramente várias pessoas da minha família, crio os meus filhos, garanto meu sustento. Quem me conhece, sabe que sou tímida. Numa festa, fico pelos cantos, não gosto de aparecer. Só entro no personagem mais descolado na hora do trabalho. Ainda assim, sem me conhecerem, as pessoas criaram essa imagem da menina privilegiada. E aí, não tem problema bater, porque ela aguenta. A verdade está longe de ser essa, completou.

Por fim, afirmou que todo o dinheiro que recebe de Marcelo e Jagger é para os filhos:

O dinheiro que ele e o Mick me dão, porque a lei estabelece assim, é para o sustento dos meus filhos, para escola, plano de saúde, alimentação. Eu mesma me sustento, não tem essa de usar a grana para luxos, finalizou.

O outro lado

Mas o senador Jorge Kajuru não desistirá de provar que o que falou sobre Luciana Gimenez é verdade. De acordo com Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele pretende arrolar como testemunhas do processo movido por Luciana Gimenez, a ex-mulher de Jagger, Jerry Gall, o músico Keith Richards, parceiro de Jagger no Rolling Stones, e ainda o próprio pai de Lucas Jagger.

Com isso, Kajuru que provar a veracidade se suas afirmações em bate-papo com Fontenelle. Ele ainda sustenta que tem imunidade parlamentar e, por isso, apenas estaria exercendo um direito constitucional inviolável. Por fim, ele teria levado à justiça um artigo científico escrito em 2003, que relataria como o casamento de Mick Jagger e Jerry Hall acabou por causa de Luciana Gimenez.