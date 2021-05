William Bonner fala sobre novo visual com barba: - Procuro me livrar de atividades dispensáveis e aborrecidas

19/05/2021 | 11:10



Após surgir barbudo ao apresentar o Jornal Nacional, o visual de William Bonner chamou a atenção dos espectadores. Ao colunista Ancelmo Gois, o jornalista explicou que costuma retirar a barba quando retorna das férias:

- Fiz isso nos últimos 35 anos. Só que agora, de tanto ouvir gente defendendo, e duvidando, que eu não cortasse, decidi que esse gesto (ou esse não-gesto) seria bem simbólico do meu momento, em que procuro me livrar de atividades dispensáveis e aborrecidas.

O colunista ainda afirma que Bonner citou um verso de Renato Teixeira, que diz:

- A calma é irmã do simples. E o simples resolve tudo.

No entanto, o apresentador do Jornal Nacional também disse:

- Talvez eu corte a barba depois de ser vacinado. Talvez não.

No Instagram, a esposa de William Bonner brincou com o visual do marido em uma publicação, mostrando duas fotos dele - uma com a barba em crescimento, e outra com a barba grande. Ela ainda escreveu um meme:

Início de um desafio // deu tudo certo.