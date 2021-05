Ibovespa recua com aversão ao risco no exterior e cautela com cenário político

19/05/2021 | 11:00



A combinação entre a aversão ao risco no exterior e o desconforto com o cenário político doméstico impõe perdas firmes ao mercado brasileiro de ações nesta primeira hora de negociação. O Índice Bovespa já abriu em queda e em poucos minutos perdeu o suporte dos 122 mil pontos, refletindo o desempenho negativo da maioria das principais blue chips.

Pesam no exterior temores acerca da aceleração da inflação e as especulações em torno da necessidade de endurecimento da política monetária dos bancos centrais de economias desenvolvidas. Nesse ambiente, os investidores aguardam a divulgação da ata da mais recente reunião do Federal Reserve (o banco central norte-americano), às 15 horas (de Brasília).

No Brasil, o mal-estar é causado pelo cenário político. Enquanto o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depõe na CPI da Covid, a Polícia Federal faz operação de busca e apreensão em endereços do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em ação para apurar crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

Às 10h31, o Índice Bovespa tinha 121.988,58 pontos, em queda de 0,81%, depois de ter caído até 1,13%. As ações de Vale, CSN Mineração e siderúrgicas operam em queda forte, após o preço do minério de ferro negociado no porto de Qingdao, na China, fechar em baixa de 3,69%.

Em Nova York, os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq abriram todos em queda superior a 1%. No câmbio, o dólar à vista era cotado a R$ 5,2787, em alta de 0,47%. No mercado futuro, a divisa para liquidação em junho avançava 0,29%, aos R$ 5,2930.