Homem mata vendedor de frutas e atira em pessoas da própria família em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 10:20



Um homem de 58 anos - cuja identidade não foi revelada - foi preso nesta terça-feira (18), após matar um outro homem, de 21 anos, na Rua Aurélia, em São Caetano.

De acordo com SSP (Secretaria de Segurança Pública), equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, testemunhas informaram que o autor do crime disparou contra o jovem dentro de um quiosque alimentício. O homem foi socorrido ao Pronto Atendimento, mas não resistiu.

Após o crime, o autor dos disparos invadiu o imóvel de sua irmã e tentou atingir outras quatro pessoas. Uma equipe da PM realizou a intervenção e conseguiu conter o criminoso.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .380. Foi solicitada perícia para o local dos fatos e para a arma.

O criminoso foi preso em flagrante e indiciado por homicídio qualificado (tentado e consumado). O caso foi registrado pela DP de São Caetano.