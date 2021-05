Em mensagem de vídeo, príncipe Charles exibe foto da família - ausência de príncipe Harry chama atenção

19/05/2021 | 10:10



Príncipe Charles participou de um vídeo pré-gravado recentemente para apoiar a conferência do Australian Institute of Superannuation Trustees. O que chamou a atenção foi o fato de no cenário localizado atrás do herdeiro do trono ter algumas fotos em família. A que ficou mais centralizada trazia Charles ao lado da mãe, a Rainha Elizabeth II, além do filho, príncipe William, e do neto, príncipe George. Ou seja, príncipe Harry, seu filho caçula, não estava no clique, segundo informações do The Sun.

O Príncipe de Gales tem recebido videochamadas de seus escritórios em Birkhall ou Highgrove durante a pandemia. Vez ou outra, nesses vídeos, é possível ver fotos da família, inclusive de Harry e Meghan Markle, além do filhinho deles, Archie Harrison. Porém, nessa reunião mais recente, Harry e sua família ficaram de fora.

Não se sabe exatamente se a ausência de uma foto com Harry foi algo feito de propósito por Charles, mas vale citar que a relação entre pai e filho está complicada desde que o Duque de Sussex anunciou o seu afastamento da família real em janeiro de 2020. Pouco mais de um ano depois, Harry e Meghan deram uma polêmica entrevista para Oprah Winfrey. Além disso, acontecimentos recentes indicam que Charles já não tem mais esperanças de uma reaproximação do filho.

Homenagem para Lady Di

Em 1º de julho será inaugurada uma estátua em homenagem à Lady Di - que completaria 60 anos de idade. O evento deve contar com os filhos de Diana, Harry e William. O reencontro dos irmãos acontecerá pouco após o funeral de príncipe Philip. Mas parece que Harry está exigindo que Meghan vá e, caso ela não possa participar de alguma forma, ele mesmo deve ficar nos Estados Unidos. Segundo informações do Radar Online, uma fonte deu os seguintes detalhes:

- Harry está exigindo que Meghan participe da cerimônia oficial. Ela não poderá comparecer pessoalmente por causa do segundo filho do casal, mas Harry está pressionando para que comentários preparados por Meghan sejam incluídos no evento ou uma mensagem de vídeo com sua esposa divulgada para a mídia no mesmo dia em que os irmãos revelam a estátua.

Lembrando que Meghan está grávida do segundo filho do casal.

A família teme que, caso as exigências de Harry não sejam atendidas, que ele fará o impensável e se recusar a participar.

Outra fonte acrescenta:

- É bem possível que Harry não volte ao Reino Unido para o evento. A frieza que Harry recebeu no funeral do Príncipe Philip não está ajudando. Harry ficou abalado não apenas com a reação de sua família, mas também com a cobertura negativa da mídia que recebeu durante sua curta estada. Agora ele pode completamente deixar de viajar.