Senadores abrem sessão da CPI da Covid na qual Pazuello será ouvido

19/05/2021 | 09:26



A CPI da Covid abriu pouco depois das 9h desta quarta-feira, 19, a sessão em que será ouvido o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O testemunho do general é um dos mais aguardados pela CPI, já que Pazuello foi quem esteve mais tempo à frente da pasta durante a crise sanitária do País. General do Exército, Pazuello chegou ao Senado sem a farda, usando terno e gravata. A vestimenta que o ex-ministro usaria na CPI foi alvo de discussão entre seus integrantes, em razão do envolvimento do Exército na imagem da gestão de Pazuello. O ex-ministro começou a falar pouco antes das 9h30.

Pazuello, no entanto, comparece à CPI resguardado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que lhe garante o direito a ficar em silêncio durante perguntas que possam o autoincriminar perante o colegiado. O general foi o único ministro da Saúde a não ser ouvido pelo grupo em sua primeira semana de trabalho devido à alegação de Pazuello de ter tido contato com servidores que testaram positivo para covid-19.