McLaren anuncia acordo de renovação por vários anos com Lando Norris na Fórmula 1

19/05/2021 | 08:40



Uma das revelações da Fórmula 1 nas últimas temporadas, o piloto Lando Norris seguirá por um bom tempo na McLaren. Nesta quarta-feira, véspera do início das atividades de pista do GP de Mônaco, a ??/ etapa do Mundial de 2021, a escuderia inglesa anunciou a renovação do contrato com o britânico não informando, no entanto, o tempo de duração do novo compromisso e limitando-se a dizer em um acordo de "vários anos".

Aos 21 anos, Lando Norris estreou na Fórmula 1 em 2019, quando já mostrava o seu talento na McLaren - atuou como piloto de testes e de simulador nos dois anos anteriores. Companheiro do espanhol Carlos Sainz Jr., terminou a temporada em 11.º lugar, cinco posições abaixo do colega. Na edição seguinte do Mundial, fechou em nono, obtendo o seu primeiro pódio na carreira: a terceira colocação na abertura do Mundial, o GP da Áustria, em junho.

Nos 42 GPs disputados até aqui, Lando Norris conquistou dois pódios - o outro foi o terceiro lugar no GP da Emilia-Romagna deste ano - e registrou duas voltas mais rápidas em corridas. Em 2021, o britânico tem a quarta colocação no campeonato, com 41 pontos.

"Estou encantado com a extensão do nosso acordo com Lando para 2022 e além", disse Zak Brown, diretor-executivo da McLaren. "Ele tem sido fundamental para nosso retorno à forma aqui na McLaren e estamos orgulhosos do crescimento que ele demonstrou desde que começou conosco, em 2017. Lando é um dos talentos mais brilhantes do grid da Fórmula 1 e estamos ansiosos para vê-lo crescer cada vez mais dentro e fora da pista", completou.

Com o anúncio, Lando Norris está garantido na equipe ao lado do australiano Daniel Ricciardo em 2022. "Nossa decisão de confirmar o futuro de longo prazo de Lando na McLaren foi muito direta. Lando nos impressionou desde o ano de estreia com suas performances e a evolução como piloto tem sido clara desde então", comentou Andreas Seidl, chefe da McLaren. "Ele é uma parte integral do nosso plano de recuperação e performance dele e o histórico dele até aqui, com dois pódios com a equipe nos últimos dois anos, mostra que ele é um competidor formidável na pista", elogiou.

"Assim como ele, temos uma forte ambição para nosso futuro juntos e estou satisfeito por continuarmos esta jornada no nosso próximo capítulo com Lando e a equipe", declarou Seidl. "Com Lando e Daniel, temos um line-up enormemente talentoso e empolgante e esse anúncio é um forte sinal de comprometimento com o próximo capítulo da McLaren a partir de 2022", acrescentou.

O piloto celebrou o novo vínculo contratual e ressaltou a meta que tem na Fórmula 1: conquistar o título. "Estou realmente satisfeito em estender a minha relação com a McLaren a partir de 2022. Tendo estado com o time já há quase cinco anos, me sinto muito parte de uma família aqui e não poderia imaginar começar a próxima fase da minha carreira em nenhum outro lugar", afirmou. "A McLaren tem sido um apoio enorme desde a minha época nas categorias menores e eu realmente curti aprender e me desenvolver como piloto desde então", frisou.

"Meu comprometimento com a McLaren é claro: a minha meta é vencer corridas e me tornar campeão mundial de Fórmula 1. E quero fazer isso com essa equipe. Desde 2017, nosso progresso foi consistente e temos ambições claras juntos para o futuro", anunciou Norris. "Quarto agradecer Zak e Andreas pela confiança que eles mostraram em mim desde o início, e a toda equipe por me darem um ambiente forte para continuar a minha carreira. Já tivemos momentos incríveis juntos que nunca esquecerei e, junto com Daniel e o resto da equipe, estou ansioso para lutar mais ainda por sucesso nos próximos anos", finalizou.