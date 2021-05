19/05/2021 | 08:10



2021 já é um ano muito especial para essas celebridades, já que elas aumentarão a família em breve - ou já fizeram isso! A família real britânica anunciou, através das redes sociais, que a princesa Beatrice está à espera do primeiro filho, fruto da relação com o marido Edoardo Mapelli Mozzi, com quem se casou em julho de 2020.

O bebê está previsto para nascer no outono no Reino Unido, que começa em setembro.

A Rainha Elizabeth II já foi informada da novidade e está encantada com a notícia!