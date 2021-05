Angélica é a segunda eliminada de No Limite; Íris e Ariadna debatem sobre prostituição

19/05/2021 | 01:10



Diretamente de Praia Brava, mais uma semana se inicia para os 15 participantes de No Limite. No episódio anterior, a tribo Calango tinha levado a pior na Prova da Imunidade e perdeu um integrante do grupo, Mahmoud. Nesta terça-feira, dia 18, a equipe sofreu mais uma baixa e quem acabou dançando foi Angélica - a segunda eliminada do programa.

Após uma noite chuvosa, os ex-BBBs se prepararam para os novos desafios de tirar o fôlego. Jéssica Mueller reclamou do perrengue para cuidar da higiene pessoal e a galera partiu para o improviso ao usarem os próprios cabelos como fio dental. Eca! Logo depois do café da manhã, André Marques deu início a Prova do Privilégio -- que daria suprimentos para a equipe. A tribo que tivesse agilidade, destreza e paciência para montar o quebra-cabeça de madeira, com desenho de peixe, seria a vencedora. Carcará saiu na frente e garantiu a vitória pela segunda semana consecutiva, além de lenços umedecidos - item super disputado pelos brothers que estava desesperados para tomarem banho!

Com as emoções à flor da pele, Ariadna e Iris Stefanelli se desentenderam feio durante uma conversa sobre suas experiências de vida e temas pesados, como exclusão social e prostituição, foram debatidos. Eita!

- Ontem a Ariadna foi contar um pouco da vida dela, que foi muito difícil, de doer o coração. Hoje, na discussão sobre prostituição, eu disse que tem que se tentar um caminho para a vida menos arriscado, disse Iris.

- Amiga, não julga. Isso é um julgamento, rebateu Ariadna.

A discussão não parou por aí, a ex-BBB11 ainda explicou:

- Eu acho a Íris uma pessoa incrível, mas acho que ela vive um pouco fora da realidade. O fato dela ter tido mais privilégios do que eu, talvez faça com que ela viva em um mundo de fadas e infelizmente essa não é a minha realidade.

A loira não se deu por convencida e continuou afirmando que Ariadna teve outra opção sim.

- Não tive. Quando me olhavam com nome de homem e cara de mulher, eu não tive. Você não pode falar uma coisa quando não está dentro da realidade, concluiu.

No dia seguinte, os participantes tiveram que encarar o último desafio da semana, a Prova de Imunidade. O objetivo era atravessar dois integrantes de cada tribo - amarrados por uma corda - pelo circuito. Feito isso, eles precisariam ter boa mira para atirarem sacos de areia na plataforma e derrubarem todos os tocos que estavam em cima. Carcará fez bonito e venceu outra batalha, ganhando mais uma semana no reality ao se livrar do Portal de Eliminação. Alguma dúvida de que esse time está on fire?

Consequentemente, Calango precisou, pela segunda vez, escolher um membro da própria equipe para ser eliminado. Gleici e Angélica empataram, levando três votos cada. Uma nova votação - super acirrada - foi feita e Angélica se tornou a segunda eliminada do No Limite.

Agora, os seis ex-BBBs - Jéssica, Kaysar, André, Arcrebiano, Carol Peixinho e Gleici - terão que suar dobrado para competirem contra os oito brothers de Carcará - Iris Stefanelli, Lucas Chumbo, Marcelo Zulu, Paula Amorim, Viegas, Ariadna, Elana e Gui Napolitano. Quem vencerá? A seguir, relembre os pratos mais exóticos já servidos na Prova da Comida - que chegará em breve!