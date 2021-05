Red Bull Bragantino elimina Talleres e segue com chances na Copa Sul-Americana

18/05/2021 | 23:42



Em um dos jogos que abriram as disputas da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, o Red Bull Bragantino conseguiu engatar a segunda vitória seguida para dormir na liderança do Grupo G e seguir firme e forte na briga pela classificação.

Mesmo jogando no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, o time paulista visitou e venceu o Talleres-ARG, por 1 a 0. Helinho, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da importante vitória.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos nove pontos com um retrospecto de três vitórias e duas derrotas, e complicou seu rival que estacionou nos cinco pontos, em terceiro, e deu adeus às chances de classificação. A liderança do time paulista está ameaçada pelo Emelec-EQU, que está em segundo com sete e joga nesta quarta-feira, quando recebe o Tolima-COL, que é lanterna, com três.

Na última rodada do Grupo G, que está agendada de forma completa para às 21h30, da próxima terça-feira (25), o Red Bull Bragantino visita o Tolima, na Colômbia, e o Talleres-ARG fecha sua participação diante do Emelec, no Equador.

A partida começou bastante truncada no meio-campo, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário devido a forte marcação de ambos os lados.

Até por conta disso, o placar só foi sair do zero aos 27 minutos. Claudinho roubou a bola no meio-campo, avançou e tabelou com Helinho, que recebeu no centro da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro adversário.

Na volta do intervalo, o time argentino foi para o tudo ou nada em busca do empate, apesar disso não chegou com perigo à meta defendida pelo goleiro Cleiton. Do outro lado, em um contra-ataque rápido aos 14 minutos, o Red Bull Bragantino até conseguiu ampliar, mas o gol de Artur foi invalidado por conta de um impedimento.

No final do jogo, em mais uma jogada rápida pelo meio-campo, Claudinho teve sua chance de balançar as redes, em um chute colocado, que acabou pegando muita força e saindo por cima do gol. E o Talleres não teve poder de reação.