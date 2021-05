O fantasma

Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 23:59



Santo André, São Bernardo e São Caetano registram aumento no número de pacientes internados com diagnóstico de Covid-19. Segundo autoridades sanitárias, o movimento aponta para a possibilidade de terceira onda de contaminação, alerta que o Diário já fez algumas vezes aqui mesmo neste espaço. É preciso, portanto, que a sociedade seja instruída sobre a necessidade de se manter os protocolos sanitários mesmo durante ocasional redução de episódios de infecção. Caso isso não ocorra, o vírus seguirá matando até que as campanhas de vacinação sejam finalizadas – o que, dado o ritmo atual de imunização, pode demorar muito tempo.

O cidadão precisa compreender que a redução eventual no número de contaminados guarda relação direta com as políticas de restrição. Com boa parte da população em casa, o agente causador da Covid-19, assim como ocorre com os demais vírus, encontra dificuldades para se disseminar, daí a queda na quantidade de pessoas infectadas. Mas os esforços terão sido em vão se pessoas voltarem a se aglomerar ao primeiro sinal de arrefecimento no registro de casos.

Este movimento pendular, verificado desde o início da pandemia, tende a se perpetuar se não houver conscientização dos indivíduos sobre a necessidade de se manter a observância total das medidas sanitárias. A lógica é clara – e perversa. Os casos diminuem, os governantes flexibilizam as restrições e a população entende que a ameaça já passou e deixa de seguir os protocolos. Resultado? Nova onda.

Há razões bastante claras para que a população se preocupe. Geralmente, de acordo com especialistas, os ciclos de doenças infecciosas se repetem, na maior parte das vezes de forma mais grave. Não se trata de alarmismo. É história. Não é hora de afrouxar regras, de se aglomerar e de achar que o pior já passou. A Covid-19 segue matando muita gente – ontem, a Índia registrou 4.329 óbitos, recorde diário desde o início da pandemia. Até que todos estejam vacinados, a ameaça do novo coronavírus seguirá assombrando o mundo como um fantasma.