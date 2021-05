Oliva reclama de blindagem à FUABC em São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 00:12



O vereador César Oliva (PSD), de São Caetano, reclamou da blindagem da base de sustentação na Câmara de São Caetano para defender a presidente da FUABC (Fundação do ABC), Adriana Berringer Stephan, indicada da cidade para presidir a organização social.

Em visita ao Diário, o oposicionista lamentou a articulação governista para impedir aprovação de requerimentos cobrando explicações da direção da entidade, que foi palco de denúncia de fura-fila da vacinação contra Covid-19 – funcionários de setores administrativos foram imunizados se passando como trabalhadores da área da saúde.

“Sentimos muita dificuldade porque todos os requerimentos que envolvem o caso são derrubados no plenário. Mas vamos continuar lutando para apurar a situação. Uma estratégia que passaremos a adotar é a de pedir dados via Lei de Acesso à Informação. São muitos questionamentos sem resposta e eu, como vereador e munícipe, quero saber os culpados”, disse Oliva.

O parlamentar já sugeriu que Adriana fosse convocada para prestar esclarecimento, mas viu seu requerimento derrubado pela maioria dos vereadores. Na semana passada, ouviu do líder do governo, Gilberto Costa (Avante), que o fato de a Câmara de Santo André ter aprovado requerimentos solicitando informações à FUABC acerca do escândalo contemplava São Caetano e que seria preciso esperar as respostas aos vereadores andreenses antes de qualquer passo.

Oliva defendeu projeto de lei que institua multa a quem burlar a ordem de vacinação. Ontem, a Câmara aprovou, em primeira discussão, projeto de lei de autoria do vereador Beto Vidoski (PSDB) que impõe multa de até R$ 99 mil ao servidor público que aplicar irregularmente ou furar a fila da imunização.

“É preciso deixar mais severa a multa pecuniária para esse tipo de crime. Até porque o endurecimento das leis tem caráter educativo, para evitar que esse tipo de manobra aconteça”, discorreu o pessedista. “Estamos avançando com o processo de vacinação e uma lei rígida impediria que critérios políticos fossem utilizados na definição de quem toma e quem não toma a vacina.”