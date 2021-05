Sto.André cogita convocar Adriana a explicar fura-fila

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 00:09



A Câmara de Santo André, presidida por Pedrinho Botaro (PSDB), cogita formalizar convite à presidente da FUABC (Fundação do ABC), Adriana Berringer Stephan, para esclarecimentos em plenário sobre a denúncia de fura-fila ao plano de priorização da vacina contra a Covid-19. A medida é avaliada após requerimento de informações, com pedido de urgência, não ter sido respondido dentro do prazo considerado pelo Legislativo, de sete dias úteis. Entre as solicitações, o documento questiona o nome de quem autorizou a lista com dados distorcidos de profissionais de setores administrativos a receber a imunização.

O requerimento, assinado pelos 21 vereadores, foi aprovado no dia 4. A casa começou a contagem a partir do encaminhamento oficial da demanda – período encerrado na segunda-feira –, com série de indagações à direção da Fundação, bem como ao reitor do centro universitário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), David Uip, responsável por rubricar o ofício enviado às prefeituras da região, que mantêm a FUABC, solicitando doses da vacina. O caso se encontra em investigação no MP (Ministério Público) e Polícia Civil pelo fato de oito funcionários em lista de 80 não figurarem nos grupos prioritários estabelecidos no PNI (Programa Nacional de Imunização) nem estarem na linha de frente ao combate da doença.

“Prazo estourou. Aguardaremos até amanhã (hoje). Já demos tolerância. Caso não haja, de fato, retorno à casa nós iremos tomar outras medidas. Um dos procedimentos analisados está convocação da presidente (Adriana) para que ela possa prestar esclarecimentos, uma vez que é assunto de extrema relevância, não só municipal. Embora o prazo regimental seja mais alongado (15 dias), solicitamos urgência no documento, o que não foi respeitado. Não fomos atendidos. Diante disso, iremos traçar as próximas estratégias e atitudes, que podem ser, inclusive, a convocação da Adriana”, declarou o vereador Márcio Colombo (PSDB).

O tucano chegou a fazer vistoria na entidade ao lado do deputado estadual Arthur do Val (Patriota) para apurar possíveis irregularidades junto aos próprios beneficiados – lotados em cargos de chefia. “Considero afronta à casa e aos andreenses. Vamos avançar com outras ações. Não descarto nova fiscalização in loco e nada impede que os outros (vereadores) também queiram ouvir, posteriormente, o reitor (David Uip)”, disse Colombo. “Servidores (da FUABC) têm nos contado, sob anonimato, sobre incômodo em relação à situação de privilégio na instituição”, emendou.

A Fundação alegou ter recebido o requerimento da Câmara no malote de 17 de maio, como carta simples, postada no correio com data do dia 12. “A FUABC prestará todos os esclarecimentos dentro do prazo de sete dias estipulado no próprio requerimento, ou seja, até 24 de maio.”