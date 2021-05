Uma reunião histórica do Rotary

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021



O encontro foi no Estoril, um restaurante que existia às margens da Represa Billings, no km 28 da Via Anchieta, em São Bernardo. Um encontro festivo e cívico, com hasteamento das bandeiras e abertura da sessão Fórum Rotário. Coube ao advogado Edmar Rabelo, diretor de protocolo, a apresentação das autoridades, convidados e companheiros visitantes.

A mesa diretora foi formada pelos presidentes dos três Rotarys da região: Alcide Beck Beccardi (Santo André), Pierre Fleissing (São Bernardo) e Osvaldo Falchero (São Caetano).

A palestra daquele domingo foi proferida por Carlos Pacheco Fernandes, que destacou:

A necessidade de maior incremento e criação de outros Rotarys objetivando maior e melhor entendimento entre os homens em beneficio da coletividade.

Homenagem ao paladino dos rotarianos, Armando de Arruda Pereira, presidente do Rotary São Paulo.

Mais clubes significam mais amigos.

PRESENTES

Entre as autoridades que prestigiaram a reunião histórica, a presença de dois delegados de polícia: Pio Buller Souto, de Santo André; e Cervantes Vital, de São Paulo; entre os políticos, José Benedito de Castro, presidente da Câmara Municipal de Santo André.

Destacada a presença de Victor Mayerá Junior, ex-presidente do Rotary de Santo André.

ANAIS

Sessenta e cinco anos depois, Memória relaciona os demais rotarianos presentes ao Estoril naquele domingo, 29 de abril – justa homenagem a pioneiros rotarianos do ABC e das cidades vizinhas, incluindo-se representantes dos quatro Rotarys paulistanos: Norte, Sul, Leste e Oeste:

Adalberto Neto

Afonso Guardia Castro

Fábio Kowarick

Felicíssimo Oliveira Junior

Francisco Miele

Gastão Pimentel

Geraldo Quartim Barbosa

Herbert de Arruda Pereira

João Batista Leopoldo Figueiredo

João Simões

Lourenço Fló Junior

N. Filizola

Oliver Tognato

Paulo Coimbra

Silvio Puccetti

Urames Pires dos Santos

Waldomiro Pompeo

Walter de Lima Leal de Barros

NOTAS

1 – O Restaurante Estoril foi palco de grandes festas entre os anos 1950 e 1970. Os bailes dos galardões que o jornalista Tito Lima promovia, pela Folha de São Bernardo, foram marcantes. A última notícia que tivemos é que o espaço do Estoril está desativado há anos – e seria ótimo se fosse reativado, a exemplo do Palácio do Mármore (Moinho São Jorge), em Santo André. Espaços que marcaram gerações.

2 – A homenagem prestada ao engenheiro Armando de Arruda Pereira ocorreu no ano seguinte à sua morte, ele que foi diretor da Cerâmica São Caetano e prefeito de São Paulo (1951 a 1953).





3 – Procuramos, sem êxito, uma foto da reunião da primeira Interclubes do Rotary no Estoril, com todos aqueles nomes hoje históricos.

A notícia saiu no Estadão, quase 15 dias depois. O Jornal de Santo André deu pequena nota informando sobre a reunião e não cobriu o evento. O News Seller, hoje Diário, somente seria lançado em 1958, a Folha de Bernardo, em 1959.

Nossa esperança é que o advogado-rotariano Nevino Antonio Rocco, leitor de Memória e que dirigiu o semanário A Vanguarda, fundada em 1956, possa encontrar alguma imagem de uma reunião tão importante para a história rotariana.

Diário há meio século

Quarta-feira, 19 de maio de 1971 – ano 13, edição 1539 Destaque – Marcado para domingo (23 de maio de 1971) o I ‘Conteste’ de Radioamadorismo do Grande ABC, que será comemorativo ao 13º aniversário de fundação do News Seller e ao terceiro aniversário de circulação diária. Aparelhagem seria montada no Diário, com demonstração pública de radioamadorismo. As estações que mantivessem contato com a estação-chave receberiam o Diploma Diário do Grande ABC.

CANTA ITÁLIA Produção e apresentação: Marquitho Riotto Edição 118 Hoje, às 20h Rádio ABC, 1570 Reprise: sábado, às 23h Uma das atrações: homenagem ao ex-jogador de futebol Ponce, veterano da Simca do Brasil, iniciativa do pesquisador Cézar Livio. Na audição passada, Marqhitho Riotto recebeu a visita do cônsul geral da Itália, Felippo La Rosa, e da adjunta, Lívia Satulla. Mais uma vez, a participação do cantor Roberto Ambrosi, de Maróstica, na Itália, cidade-irmã de São Bernardo Em 19 de maio de... 1901 – Do correspondente do jornal O Estado de S. Paulo em Rio Grande (da Serra): Pilar (futuro município de Mauá) realizou a Festa de Santa Cruz nos dias 12 e 13 (de maio de 1901). Festeiro: Bazilio Dal Pojjeto, com a colaboração do capitão Pedroso e de Benedito Fidelis. Entre as autoridades presentes, o prefeito de São Bernardo, chamado intendente, Italo Stefanini. 1921 – Com a epidemia da peste bovina, anunciava-se que os açougues seriam reabertos para a venda de carne que viria de Barretos (Interior de São Paulo), cuja zona tinha o gado imune da doença. 1951 – Saladino Cardoso Franco, o prefeito Saladino, falece em Santo André. Oficializado o Rotary Clube de São Caetano, o primeiro da cidade, o segundo do Grande ABC. Hoje Dia do Defensor Público. Para homenagear a defensoria, a data foi escolhida em razão do falecimento do Santo Ivo Kermartin, padroeiro dos advogados, na França, em 1.303. O santo era advogado com vocação à defesa da população carente. Santos do Dia Ivo Hélory de Kermatin Crispino de Viterbo Prudenciana Agostinho Novello

PEDRO CELESTINO (Itália, Isernia, 1221 – Frosinone, 1296). Eremita, fundador da Ordem dos Celestinos e papa renunciante: Celestino V

Municípios Brasileiros