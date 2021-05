Obituário - 19 de maio de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Barbara Martins, 97. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Emília Diver Rossi, 94. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pedro Nonato Batista, 94. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha UFABC. Memorial Jardim Santo André.



Antonio Pereira Alves, 92. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André.

Theresa Reginato dos Reis, 88. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eflairdes da Silva, 87. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Bortolozzo, 86. Natural de São Sebastião da Grama (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Julio Hirata, 86. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Autônomo. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durvalino Amate, 85. Natural de Severínia (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Almerinda Lupes Gabanela, 84. Natural de Fernando Prestes (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Memorial Phoenix.

Judite Messias Fernndes, 83. Natural de Bonito (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio de Cristofaro, 81. Natural do Egito. Residia no bairro de Interlagos, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Crematório de Vila Alpina.

Guiomar Raizaro de Souza, 81. Natural de São Joaquim da Barra (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério do Horto Florestal.

Margarida Maria de Melo Oliveira, 78. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Gutieri dos Reis, 77. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Meire Lane Teixeira de Carvalho, 77. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orisia Aparecida Goes Ribeiro, 75. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Chácara Mafalda, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Maria Aparecida Duarte Ferreira, 74. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Antonio Dias de Sales, 73. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Alves de Oliveira, 70. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Porteiro. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Álvaro Pereira Filho, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Paranapiacaba, Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Messias de Melo, 67. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edivaldo Bezerra da Silva, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Policial aposentado. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Renato Farias, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antonio de Pádua, em Santo André. Motorista. Dia 15. Crematório Vila Alpina.

Paulo Sérgio Marinho de Avelar, 55. Natural de Uraí (Paraná). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital.

Valdecir Santos da Silva, 51. Natural de Monsenhor Tabosa (Ceará). Residia na Vila Mendes, em São Paulo, Capital. Segurança. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Daniel Marcos Ribeiro, 49. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Motorista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana de Jesus Moreira, 47. Natural de Ibicuí (Bahia). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everton Pereira Coelho, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Açougueiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Mansilla, 30. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Bancário. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Kimiyo Kakuiti, 95. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Estirina Ferrari Rangel, 92. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Amaro Bezerra de Andrade, 89. Natural de Sertania (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Lázara Pellachine, 89. Natural de Casa Branca (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Neuflides Biserrra dos Santos, 81. Natural de Poço Redondo (Sergipe). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Geraldo Krueger, 81. Natural de Jaraguá do Sul (Santa Catarina). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Planalto.

Givaldo Rocha de Carvalho, 79. Natural de Aquidabã (Sergipe). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Otavia Francisca da Conceição, 75. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

José Francisco da Silva, 74. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Djalma Lourenço Neves, 73. Natural de Caravelas (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Marlene Fernandes Ramos Pedron, 72. Natural de Americana (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Isao Shirasawa, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Abigail Alves Ramos, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

José Manuel dos Santos, 67. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Adair Siola, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida de Souza Grassi, 60. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Júlio César Padova, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Iolanda Lopes Ducatti, 88. Natural de Cosmópolis (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ronardo Geraldo, 79. Natural de Barueri (São Paulo). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lúcio Pery Neto, 42. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Savério, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Roberto Gatschnigg, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Jesu Lazarino, 70. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Teresinha Rodrigues da Silva, 69. Natural de Conceição das Alagoas (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Cleide Rosa Albuquerque Lofrese, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Maria Claudia Ferreira Monteiro, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Simone de Fátima Silva, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campanário, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Adair Mariusso, 74. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no bairro Palmeiras, em Suzano (São Paulo). Dia 15, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Vila Curuçá, Santo André.

Antonio Paula Lopes, 73. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Claudenir Almeida Campos, 59. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Soma, Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 15. Vale dos Pinheirais.