PRTB anuncia apoio a Palacio em nova eleição

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 00:01



O PRTB, que no ano passado lançou Thiago Tortorello (PRTB) como candidato a prefeito, anunciou que estará no palanque do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) em eventual nova eleição à Prefeitura de São Caetano.

Em visita à sede do Diário, a nova presidente nacional e estadual do PRTB, Aldineia Fidelix, e o secretário-geral do partido, Chico Fidelix, avisaram que o partido vai reforçar a campanha do pessedista e apresentaram o nome de Thiago Tortorello como potencial vice de Palacio – sobrinho do prefeito Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004), Thiago não compareceu à agenda por diagnóstico de Covid-19.

“Assumimos o comando do partido e estamos dando continuidade aos passos dados pelo (Levy) Fidelix. Era um desejo dele que o PRTB estivesse junto do Fabio Palacio. Acho importante unir forças”, comentou Aldineia, viúva de Levy Fidelix, que morreu em abril. “Apresentamos o nome do Thiago como vice porque acreditamos que ele pode contribuir muito”, considerou Chico Fidelix, filho do fundador do PRTB.

Thiago Tortorello ficou na quarta colocação no pleito do ano passado, com 5.606 votos. O mais bem votado da eleição foi José Auricchio Júnior (PSDB), com 42.842 eleitores, mas seus votos foram indeferidos pela Justiça Eleitoral – com recentes derrotas jurídicas do tucano no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), fica cristalina a convocação de nova eleição. Palacio foi o segundo colocado, com 30.404 adesões.

“O Thiago vem para somar. Vem de uma família tradicional, que remete ao são-caetanense a melhor época administrativa da cidade (em referência aos mandatos de Luiz Tortorello). Foi secretário de pessoa com mobilidade reduzida (no governo de Paulo Pinheiro, DEM), com trabalho prestado”, comentou Palacio. “A eleição mostrou que a maioria dos moradores de São Caetano não concordou com o governo que está aí, que queria mudança. A chegada do Thiago no nosso projeto reforça a construção de um governo de alternativas para a cidade.

Palacio classificou Thiago como “bom nome” na discussão para vice, porém, evitou definir o companheiro de chapa neste momento – o número dois na campanha do ano passado foi Saul Klein (ex-PSD), herdeiro da Casas Bahia, que foi ejetado do posto após escândalo sexual envolvendo seu nome. “O que é certo é que o Thiago terá papel fundamental em um eventual governo nosso.”

Thjago Tortorello não retornou aos contatos da equipe do Diário até o fechamento desta edição.

REFORÇO

Palacio vem capitalizando apoios para eventual nova eleição – último recurso de Auricchio depende de apreciação no plenário do TSE, depois que o relator Luis Felipe Salomão rejeitou petição do tucano. O pessedista anunciou que o MDB estará ao seu lado, bem como o ex-vereador Edison Parra (Podemos), político que sempre esteve na órbita auricchista.