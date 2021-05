Comissão tenta achar Atila Jacomussi

Raphael Rocha



19/05/2021 | 00:47



Desde o começo do ano as contas do ex-prefeito Atila Jacomussi (SD), do ano de 2017, estão na Câmara de Mauá. O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou o balancete do primeiro exercício do ex-chefe do Executivo, que agora depende de reverter o cenário no Legislativo para não ter dor de cabeça jurídica em sua tentativa de voltar à Assembleia Legislativa. O curioso da história é que a comissão de finanças, setor interno que analisa previamente a prestação de contas e o parecer do TCE, não conseguiu citar Atila para apresentar sua defesa. Mais de uma vez procuradores da Câmara foram aos endereços onde o ex-prefeito reside ou trabalha e voltaram sem achá-lo por lá. Aliados do ex-chefe do Executivo, entretanto, já têm discurso pronto: a comissão de finanças emitiu parecer antes de ouvi-lo, o que seria irregular, além de ter designado o relator do processo em desconformidade com os trâmites internos. A tendência é a de que o tema pare na Justiça.

Distantes

A relação entre o secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, e o superintendente do Hospital Estadual Mário Covas, Desiré Carlos Callegari, não anda das melhores. Os dois se estranharam tempos atrás, quando Callegari sucedeu Reple à frente do equipamento e também quando o titular da Saúde são-bernardense pressionou pela saída de Eduardo Grecco, genro do ex-prefeito William Dib, da função de superintendente adjunto. O elo havia sido restabelecido, mas pessoas próximas aos dois médicos comentam que novo desentendimento motivou outro afastamento.

Agenda social

O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), e a primeira-dama do município, Lígia Volpi, estiveram ontem em agenda com a primeira-dama do Estado, Bia Doria. Afinaram projetos na área social entre as partes.

Solidariedade

Regionalmente, o PT mostrou solidariedade ao prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), que corre risco de impeachment após perder, nos bastidores, a queda de braço com o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu (PDT). O PT foi a casa de Claudinho por décadas. Vários militantes, pelo WhatsApp, citaram que cassação não é o caminho ideal político.

Visita

Prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) esteve ontem na sede da FUABC (Fundação do ABC), em reunião com a presidente da entidade, Adriana Berringer Stephan. A dirigente apresentou os espaços da sede administrativa, na Vila Príncipe de Gales, ao chefe do Executivo são-caetanense.