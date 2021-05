Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 20:28



Ribeirão Pires começou nesta terça-feira (18), a vacinar os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo percurso, que trabalham ou residem na cidade. A imunização prossegue nesta quarta-feira (19), no drive-thru do Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h. Para serem vacinados, motoristas e cobradores deverão apresentar o documento de identificação (CPF) e o código QRCode impresso, emitido através do portal Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br).