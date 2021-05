Santos anuncia parceria de patrocínio com site de apostas on line

18/05/2021 | 18:27



A marca da Dafabet, um site de apostas online, é o novo patrocinador do Santos e vai ocupar as costas da camisa, na altura da omoplata até o dia 31 de dezembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo clube em suas redes sociais. Desta forma, o clube soma 11 patrocínios e preenche todos os espaços disponíveis no uniforme.

"Para o Santos FC é motivo de orgulho acertar mais essa parceria, com uma empresa séria e que já tem ligação com o futebol. Foi mais uma aposta que deu certo para o Peixe e que temos certeza vai ser um sucesso na nossa camisa. Esperamos que a força do Santos FC também gere bons resultados para a Dafabet e a nossa torcida acolha muito bem esse nosso novo patrocinador", afirmou o presidente Andres Rueda.

O diretor de Marketing Brasil e Latam da Dafabet também falou da importância da parceria para a empresa. "A Dafabet é uma das maiores empresas de apostas online do mundo, encontramos aqui a combinação perfeita para fazer parceria com o Maior Brasileiro do Mundo. Trabalhamos muito para construir um bom relacionamento com os apaixonados torcedores do Santos, dando-lhes as melhores cotações, ofertas e promoções. Estamos ansiosos por partilhar muitos e grandes momentos na Vila mais famosa do mundo."

Além da Dafabet, SumUP (patrocinador máster, na região central do uniforme), Oceano B2B (barra frontal), Kicaldo (manga), Tekbond (esterno), Foxlux (barra traseira), Philco (costas), Konami (número), STX (parte frontal do calção), Cartão de Todos (parte de trás do calção) e Kodilar (meiões) são os demais patrocinadores do clube de Vila Belmiro.