Ponte Preta perde Rayan e Niltinho para a final do Troféu do Interior

18/05/2021 | 17:06



O técnico Fábio Moreno tem duas baixas para escalar a Ponte Preta na decisão do Troféu do Interior contra o Novorizontino, marcada para quinta-feira, às 19h15, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Com lesões musculares, o zagueiro Rayan e o atacante Niltinho não foram liberados pelo departamento médico pontepretano. Ambos já haviam desfalcado o time na semifinal contra o Red Bull Bragantino, no último domingo.

A definição do time titular para enfrentar o Novorizontino será no treinamento desta quarta-feira. Tudo indica, porém, que Fábio Moreno vai manter a escalação do jogo em Bragança Paulista.

Enquanto os jogadores buscam o título do Troféu do Interior, que garantiria vaga na Copa do Brasil de 2022, a diretoria da Ponte Preta está trabalhando em busca de reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Um jogador que deve ser anunciado nos próximos dias é o atacante Richard, que defendeu o Botafogo no último Campeonato Paulista. Aos 21 anos, ele chegaria por empréstimo junto ao Internacional-RS.