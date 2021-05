Maratona e vaga antecipada devem fazer Cuca escalar alguns reservas em Assunção

18/05/2021 | 16:05



O excesso de jogos a serem disputados e a vaga antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores devem fazer o técnico Cuca escalar alguns reservas do Atlético-MG na partida desta quarta-feira, em Assunção, às 21 horas, diante do Cerro Porteño, em duelo válido pelo Grupo H da principal competição sul-americana.

No sábado, durante a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, frente ao América, o treinador deixou o meio-campista Jair e o atacante Keno de fora da partida realizada no Estádio Centenário. Para o compromisso diante do Cerro, Cuca não revelou o que poderá mudar na equipe, mas é certo que alguns jogadores serão poupados para momentos mais decisivos das competições.

"Aquele que estiver um pouco mais desgastado tem que ser consciente em passar para nós esse desgaste. Para a gente poder rodar e usar o grupo tanto nesse jogo de quarta quanto, se necessário, na final de sábado também. Então, a gente vai com calma. Pensar bem nas opções e no que fazer nessas duas partidas importantes pra nós", disse o treinador, que teve seu trabalho bastante criticado no início e agora desfruta de posição confortável tanto no Estadual como na Libertadores.

Após o empate sem gols com o América no primeiro jogo da final do Mineiro, que terminou sem gols, o treinador citou o trabalho feito por Pep Guardiola no Mancester City para justificar a não utilização de aluna jogadores com maior frequência. "Você acha que o pessoal que não joga lá no Manchester City, o Gabriel Jesus, o Aguero, o Sterling, ficando fora, nem entrando nos jogos como eles não entram, eles ficam felizes da vida? Mas, é a opção do treinador. O cara tem que demonstrar que quer estar ali. Isso é profissionalismo. E eles estão fazendo isso aqui com maestria. Não tenho queixa de nenhum, todos eles nota dez."

O Atlético lidera o Grupo , com dez pontos, enquanto o Cerro soma sete. O La Guaira tem três e o América de Cali soma apenas um ponto ano. Restam duas rodadas para o fim da fase de grupos.