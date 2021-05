Jovem tenista andreense busca primeiro ponto no ranking mundial profissional da ATP

Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 15:49



O tenista andreense Nicolas Zanellato está bem perto de entrar para a história do tênis nacional. Isso porque ele pode conquistar seus primeiros pontos no ranking mundial profissional da ATP. Nesta terça-feira, 18, ele venceu seus dois compromissos pelo qualifying do Open de Brcko, na Bósnia e Herzegovina, resultados que o classificaram para a chave principal.

Atleta do IRTB (Instituto Rede Tênis Brasil), Nicolas se qualifica pela primeira vez na carreira para a chave principal de um torneio profissional da ITF. Nesta terça ele superou o francês Lilian Breut por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4 (em jogo adiado do dia anterior), e também passou pelo sérvio Viktor Jovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Nesta quarta, 19, em horário a ser definido, o andreense terá pela frente outro sérvio, Mateja Janicijevic, já pela chave principal.

Em 2020, ainda como juvenil, o tenista da região alcançou o 92º lugar no ranking mundial da categoria.