Márcio Gomes passa por uma pequena cirurgia e é afastado da CNN

18/05/2021 | 15:10



Márcio Gomes deu um verdadeiro susto em seus fãs e seguidores ao não aparecer por alguns dias na bancada da CNN Brasil. Tudo porque o apresentador teve que passar por uma cirurgia.

Em suas redes sociais, onde ele é super ativo e vive postando sobre a sua vida profissional, Márcio comentou o motivo de estar sumido e escreveu a seguinte legenda em uma foto do Instagram:

Foto recente de uma gravação para a CNN Brasil pra explicar minha ausência ontem e por mais alguns dias no CNN Prime time - nenhuma emergência: tirei 3 sisos, chato, mas adorando a parte do sorvete e, aproveito a "parada técnica" para remover uns sinais da pele que podem se desenvolver para algo mais grave no futuro. Não é a primeira vez, não será a última. Daí o apelo, usem protetor solar! Muito obrigado pelo carinho e mensagens - nos vemos em breve! (Enquanto isso, Lu Barreto Oficial traz seu talento para as 18h - obrigado, Lu!).

A previsão é que o jornalista volte para a bancada nesta terça-feira, dia 18.