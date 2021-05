Rodovia Imigrantes está congestionada sentido São Paulo

Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 14:45



Nesta terça-feira (18), o tráfego está congestionado na Imigrantes, sentido São Paulo, do km 58 ao km 50, devido ao excesso de veículos. O mesmo motivo causa lentidão no acesso à Imigrantes pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, do km 272 ao km 274.



A Rodovia Anchieta está com tráfego lento no Planalto, sentido Litoral, do km 38 ao km 40, devido reflexo de acidente na serra. A ocorrência já foi encerrada.



O movimento de veículos flui normalmente nas demais rodovias do SAI, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está encoberto e com neblina no topo da serra, onde a visibilidade está parcialmente prejudicada.



A interligação segue bloqueada no Planalto, sentido São Paulo, devido à formação de neblina.



A pista sul da Rodovia Anchieta permanece bloqueada no trecho de Serra para obras de conservação e manutenção.



O SAI está em Operação 5X3. Para a descida, o motorista pode utilizar a pista norte da via Anchieta ou a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.