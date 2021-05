Preta Gil celebra aniversário de irmão que faria 51 anos de idade: Sempre tive uma dificuldade com esse dia

18/05/2021 | 11:11



Quem acompanha Preta Gil nas redes sociais sabe que vira e mexe a cantora relembra a memória de seu irmão mais velho, Pedro Gil, que morreu aos 19 anos de idade em 1990 em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Na noite da última segunda-feira, dia 17, não foi diferente: Preta fez uma emocionante postagem para falar sobre a data, na qual seria comemorado o aniversário do rapaz.

No Instagram, a cantora publicou uma série de fotos do irmão em diferentes idades, inclusive uma na qual ele aparece tocando bateria - relembrando o fato de que Pedro era baterista do grupo de rock carioca Egotrip. Nos cliques, também é possível ver Preta e outros de seus irmãos quando eram crianças.

Na legenda da publicação, na qual Preta marcou Saudade como localização, Gil falou sobre a dificuldade em lidar com a perda do irmão e afirmou que tanto a morte de sua avó, que morreu enquanto ela se apresentava no BBB21, quanto a perda de Paulo Gustavo a fizeram pensar em Pedro:

Hoje, 17 de maio, seria aniversário de 51 anos [de idade] do meu saudoso irmão Pedro. Eu sempre tive uma dificuldade com esse dia, nesses últimos 32 anos sem ele aqui. Com a partida de minha avó e a perda brutal de Paulo Gustavo eu revivi muito a morte de Pedro. Ainda não é fácil, mas eu entendi que tenho que celebrar esse dia sim.

Apesar disso, ela reforça a importância de se viver o luto e de celebrar a memória daqueles que já se foram:

Ele está em mim de várias maneiras e é importante lembrar a data do seu nascimento mesmo que doa. O luto é um processo muito difícil, não podemos subestimar a sua não vivencia, a conta chega! Então hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado irmão nessa existência! Te amo pra sempre.